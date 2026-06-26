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Sociedad

Fue ubicada la adolescente de 16 años que era buscada en Roca

El Ministerio Público Fiscal de Roca activó el protocolo de búsqueda y dio con el paradero de la menor de 16 años.

Redacción

Por Redacción

El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una adolescente de 16 años. Tras una intensa en Roca, lograron dar con su paradero.

Ante la desaparición de alguna persona, pueden comunicarse de manera inmediata al 911, acercarse a la comisaría más cercana o contactar a la Fiscalía de General Roca al teléfono (0298) 15-4231271.


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El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una adolescente de 16 años. Tras una intensa en Roca, lograron dar con su paradero.

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