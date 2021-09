Cipolletti tiene a un goleador y a otro que se asoma

En las últimas fechas, Cipolletti se reencontró con la senda del triunfo y volvió a dar muestras de ser un equipo confiable. Con tres triunfos al hilo como local, dos de ellos en la renovada Visera de Cemento, no se baja de los primeros puestos y se ilusiona con dar pelea por el ascenso.

Una de sus principales armas en este torneo es el peso ofensivo, con rendimientos destacados de cara al arco rival. Tiene 33 goles en 21 partidos y solo Olimpo lo supera en la lista de los que más anotaron (37). De esos 33 tantos, 13 son de Juan Pablo Zárate, goleador del torneo. El Tanque llegó a convertir en cinco partidos seguidos y su aporte le brindó puntos valiosos al Albinegro.

En los últimos dos no hizo ninguno, pero esa estadística no hace justicia a la importancia del ex Villa Mitre en ataque. En ambos mostró sacrificio e inteligencia para crear situaciones, además de participar en todos los goles.

“No es normal para mí ser el goleador del torneo, pero se me está dando. De todas formas, es importante sumar para el equipo. Me está gustando hacer goles, pero puedo ayudar de otras maneras también”, aseguró Zárate en diálogo con RÍO NEGRO.

Para el Tanque, el 2 a 0 con Círculo fue “intenso” y analizó: “Lo resolvimos bien, golpeamos en los momentos justos. Tuvimos alguna situación más para liquidarlo antes pero ganamos y seguimos arriba, no sé nos podían escapar los 3 puntos”.

Sobre el tercer puesto en la tabla y la pelea con Olimpo y Madryn comentó: “Tenemos los pies sobre la tierra, sabemos que hay equipos muy fuertes en la zona. Tenemos una base de jugadores y un cuerpo técnico que quiere crecer, hay un proyecto”.

Con un Zárate clave pero en otro rol, en las dos últimas fechas el rol de goleador fue para Lucas Calderón, algo impensado hace algunas semanas.

El hijo de José Luis estuvo relegado durante todo el campeonato y ganó su lugar recién ahora. Tuvo un buen ingreso en el agónico empate en Chivilcoy y Gustavo Raggio volvió a confiar en él como primer cambio ante Bolívar.

El volante hizo el gol del triunfo en el histórico regreso al césped natural en La Visera. Contra Círculo, como titular, repitió al meter el 2 a 0 definitivo.

“Me sentí muy bien, en lo físico y en lo futbolístico. Hacía mucho que no jugaba casi 90 minutos. Agradezco el apoyo de mis compañeros todos los días. Me tocó estar muchas fechas afuera, es difícil pero por suerte se pudo dar, ser titular y hacer otro gol, para la confianza está bueno”, aseguró “Caldera”.

El domingo empezó como volante izquierdo y terminó como delantero cuando salió Juan Martín Amieva. “He jugado de extremo y de delantero en inferiores y también en primera. Es una posición que me gusta y en la que puedo jugar, pero estoy para ayudar dónde me ponga el técnico”, aseguró.

Respecto a la victoria contra los de Nicanor Otamendi y el momento del equipo consideró: “Era un partido duro, sabíamos que iban a venir a jugar. Nosotros hicimos nuestro planteo, con nuestros conceptos. La cancha está en muy buenas condiciones, nos vamos acostumbrando. Estamos sumando puntos y nos vamos prendiendo arriba de nuevo que es lo que queremos”.

Con Zárate y Calderón, más la contribución de Amieva, Boris Magnago y Taborda, Cipolletti tiene la ofensiva bien cubierta. Con Maxi López y Nicolás Trecco lesionados, el Albinegro pudo suplir las bajas y volver a una racha de victorias, fundamental para mantener viva la ilusión.