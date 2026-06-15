Así será la ciudad flotante más grande del mundo: 80.000 habitantes, colegios, hoteles, parques y hasta un estadio

El barco se proyecta como uno de los más grandes del mundo. Imagen: "Visual Media by DCC-X LLC / Tangram 3DS"

La idea de vivir en una ciudad del futuro que recorra permanentemente los océanos parece propia de una película de ciencia ficción. Sin embargo, un proyecto internacional busca convertir ese concepto en realidad a través de Freedom Ship, una gigantesca estructura flotante diseñada para albergar hasta 80.000 personas entre residentes, visitantes y tripulantes.

La propuesta apunta a crear una ciudad permanente en el mar, con servicios e infraestructura similares a los de una ciudad convencional. Según informó Euronews, quienes vivan ahí podrían desarrollar gran parte de su vida cotidiana sin necesidad de establecerse en tierra firme.

Aunque el proyecto fue presentado originalmente a finales de la década de 1990 por Freedom Cruise Line International, continúa despertando interés por sus dimensiones y por la posibilidad de transformar la forma en que se concibe la vida sobre el océano.

Cómo sería el barco más grande jamás construido

Freedom Ship fue concebido como una auténtica ciudad flotante. De concretarse, tendría más de 1,6 kilómetros de longitud, unos 244 metros de ancho y un peso estimado de 2,3 millones de toneladas.

Las dimensiones previstas superarían ampliamente a las de los mayores cruceros que operan en la actualidad, como el Star of the Seas y el Icon of the Seas. El diseño contempla 30 cubiertas destinadas a viviendas, comercios, servicios públicos y espacios recreativos.

Según el proyecto, el complejo podría alojar de manera permanente a unas 50.000 personas. A ellas se sumarían 10.000 visitantes temporales y aproximadamente 20.000 trabajadores encargados de la operación diaria de la estructura.

La inversión necesaria para concretar la iniciativa rondaría los 13.870 millones de euros y, una vez asegurada la financiación, la construcción podría demandar alrededor de cuatro años.

Un estadio para 15.000 personas, hoteles y educación universitaria

La magnitud del proyecto obliga a pensar en servicios capaces de abastecer a una población similar a la de una ciudad mediana. Por ese motivo, Freedom Ship incluiría una amplia variedad de instalaciones distribuidas en sus diferentes niveles.

Entre las obras previstas figura un estadio con capacidad para 15.000 espectadores, además de dos museos, una sala sinfónica, un centro de congresos y un parque acuático.

El complejo también contaría con hospitales, bancos, mercados gastronómicos de dos plantas, comercios y espacios de entretenimiento destinados tanto a residentes como a turistas.

Las familias que vivan a bordo tendrían acceso a establecimientos educativos que ofrecerían formación desde los primeros niveles hasta estudios universitarios. La propuesta busca que los habitantes puedan desarrollar una vida estable sin necesidad de abandonar la embarcación.

Además, el diseño contempla más de 24 kilómetros de paseos peatonales, áreas verdes distribuidas en distintos sectores, un sistema interno de transporte mediante tranvías y ocho helipuertos para facilitar la conectividad.

Un proyecto pensado para navegar sin puerto base

Los desarrolladores estiman que Freedom Ship podría completar una vuelta al mundo aproximadamente cada dos años mientras navega de manera continua a una velocidad cercana a los siete nudos.

Debido a sus enormes dimensiones, el buque no podría operar en la mayoría de los puertos existentes. Por ese motivo, permanecería principalmente en aguas internacionales y los visitantes accederían mediante ferris desde ciudades costeras cercanas a su recorrido.

El mantenimiento de la estructura también se realizaría en alta mar, sin necesidad de un puerto base permanente. Incluso los trabajos de ampliación y acondicionamiento podrían continuar mientras parte de los residentes ya habitan el complejo.

Por el momento no existe una fecha definida para el inicio de las obras ni para su lanzamiento. Sin embargo, Freedom Ship sigue siendo uno de los proyectos navales más ambiciosos jamás presentados y una de las propuestas que más expectativas genera entre quienes imaginan nuevas formas de habitar el planeta.