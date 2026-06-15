No sobrevivió al debut en el Mundial 2026: Túnez echó a su técnico

La goleada sufrida ante Suecia en el debut del Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas para Túnez. Tras la derrota por 5-1 en el Grupo F, la Federación Tunecina de Fútbol decidió despedir a su entrenador, Sabri Lamouchi.

El ciclo de Lamouchi al frente de Túnez fue breve. Dirigió apenas cinco partidos, con un balance de un triunfo, un empate y tres derrotas. Sin embargo, la goleada sufrida en el estreno mundialista precipitó una decisión que se tomó apenas horas después del encuentro.

Suecia fue ampliamente superior de principio a fin y cosechó una gran victoria gracias a los goles de Yasin Ayari, en dos oportunidades, Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg. El único descuento tunecino llegó antes del descanso por intermedio de Omar Rekik.

Con este resultado, el seleccionado sueco quedó como único líder del Grupo F, favorecido además por el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón en el otro encuentro de la zona.

La derrota tuvo consecuencias inmediatas para Túnez. Lamouchi se transformó en el primer entrenador despedido durante el Mundial 2026 y dejó vacante el cargo cuando el equipo todavía debe disputar dos compromisos decisivos en la fase de grupos.

Ahora, el seleccionado africano deberá reorganizarse contrarreloj antes de enfrentar a Japón, un partido en el que estará obligado a sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Suecia, por su parte, afrontará una prueba de mayor exigencia frente a Países Bajos, en un duelo que podría comenzar a definir el liderazgo del Grupo F.

Con información de TyC Sports