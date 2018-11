Acusado de abuso presentó certificado y zafó de la sentencia

“Es una vergüenza lo que pasó porque no fue para que hicieran la sentencia igual y así su abogado después podía anularla ya que sin la presencia del imputado no se puede dar la condena”, aclaró indignada la madre de al víctima. La audiencia estaba fijada para ayer al mediodía pero el acusado nunca apareció porque presentó un certificado médico argumentando que le había subido la presión y que por eso no podía presentarse. Se reprogramó para este lunes a las 19.30.

El acusado es un conocido carnicero de la ciudad que fue condenado por haber abusado de su hija desde que tenía 4 años y hasta que cumplió 8. Ayer se esperaba conocer la condena que iba a recibir pero nunca asistió. “Hizo venir a los jueces de Roca -Maximiliano Camarda y Oscar Gatti-, a la jueza de Cipolletti y al fiscal y nunca apareció”, indicó la madre de la niña.

Te puede interesar: Abusó de su hija por 4 años y lo condenaron

Y aclaró que cree que fue una estrategia de la defensa para anular todo el juicio. “Fue una tomada de pelo. Sabemos que lo que buscaba con su defensor era que se hiciera igual la audiencia y, como esto no es posible, porque él no estaba, después pretendía pedir la anulación de todo el juicio. Era la manera de zafar de todo esto”, afirmó la mujer.

La madre de la víctima subrayó que todos los funcionarios judiciales estaban “muy enojados” por la actitud del imputado y aclaró que la audiencia se hará el lunes. “Él -por su expareja- no va a zafar de esto. Es imposible que gana pese a todas las estrategias que utilizó. Lo que buscaba era impugnar todo el proceso”, contó a “Río Negro”.

A fines de septiembre el tribunal integrado por Laura Vitale González, Maximiliano Camarda y Oscar Gatti lo encontraron responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante. El voto fue por unanimidad. Por el hecho que fue declarado culpable la pena será de prisión efectiva. Esta calificación prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.