Padres reclamaron por la finalización de las obras en el Jardín 120

Unos 50 padres de alumnos del Jardín 120 realizaron un corte en la calle Mengelle, a la altura de la delegación local del Consejo Provincial de Educación, para reclamar porque el establecimiento aún no inició las clases. Aseguraron que la situación es “producto del incumplimiento de la provincia por la finalización de obras del edificio”. Luego de dialogar con el delegado, Roberto Pihuala, solicitaron la presencia del subsecretario de Coordinación de la cartera educativa, Adrián Carrizo, a quien le demandarán precisiones sobre la obra.

Al menos unos 50 padres de los alumnos del Jardín 120 reclamaron hoy frente a la delegación de Educación, sobre la calle Mengelle, para exigir que el establecimiento abra sus puertas. Desde diciembre del 2016 que este edificio, que fue creado como un centro comercial, cerró sus puertas para ser refaccionado. Las tareas estarían finalizadas para mayo de 2017, pero las fechas se fueron corriendo y finalmente no pudieron iniciar el cursado de este ciclo lectivo.

Mientras tanto, los 240 niños y niñas que allí cursaban debieron asistir a la Escuela 293. Allí se acondicionaron cuatro secciones, pero en las familias el descontento no se podía disimular. Compartían baños y espacios con niños de hasta 12 años, y lo que fue aceptado como una realidad provisoria se extiende ya por más de un año.

“El año pasado, un chico de la primaria se llevó puesta a una nena del jardín en el patio y la nena se lastimó. Otro chiquito se hizo pis esperando que lo dejaran entrar a un baño”, relató una madre que formó parte del reclamo.

Luego de un breve diálogo con Roberto Pihuala, el nuevo delegado local que reemplazó a Lorena Montovio, los padres se retiraron y solicitaron que mañana se presente el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Educación, Adrián Carrizo, para que brinde precisiones sobre la obra. También pidieron que un representante de este grupo pueda ingresar al edificio para conocer visualmente el estado del mismo.

Además, mencionaron que en un comunicado que emitió la cartera educativa, se los culpabilizó por el no inicio de varios establecimientos, y desde la cartera educativa resaltaron que las clases iniciarían el pasado jueves 15. “Nos acusan a los padres de no querer iniciar las clases, y lo cierto es que las condiciones no están dadas”, acusó una madre que participó de la protesta.

Desde las 10 se concentrarán en las puertas de la delegación para entrevistarse con el funcionario y definir las posibles acciones para continuar exigiendo lo que consideraron “el derecho a la educación”, destacaron, y agregaron que este derecho se ve “vulnerado desde hace más de un año”, concluyeron.