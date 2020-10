Clausurarán comercios que no cumplan las medidas unificadas de restricción en Neuquén

“Se cumplió con el objetivo de unificar las medidas, en el marco de la microrregión”, indicó la secretaria de Capacitación y empleo de la comuna Maria Pasqualini.

Recordó que las medidas anunciadas hasta el 8 de noviembre, “estarán en vigencia” y que si los comerciantes no cumplen con las restricciones, habrá clausuras.

“Estamos buscando que el sistema de Salud no colapse, las medidas que se definieron fueron todas consensuadas”, sostuvo Pasqualini

Agregó que la unificación de criterios de los comités de emergencia de permitirá mejorar los controles para que se cumplan las medidas tendientes a bajar la circulación de personas en la región, que se tradujo en incrementos constantes de personas contagiadas y mayor cantidad de pérdida de vidas humanas.

Específicamente en la ciudad de Neuquén, Pasqualini indicó que la subsecretaría de Comercio verificará que los comercios gastronómicos, las tiendas y lugares que están abiertos en la ciudad enun 95%, cumplan con los protocolos. “ACIPAN es parte del comité de crisis de la ciudad y las medidas salieron consensuadas, hasta el lunes 8 de noviembre, si no cumplen, se clausura el local”, insisitó.

“Está comprobado que los contagios se producen fuera del núcleo conviviente, no pongamos en riesgo a nuestros mayores, porque lo que no cumplamos hoy con una reunión o una salida sin barbijo, repercute en 15 días”, con contagios sostuvo la funcionaria.

Recordó la vigencia del 0800 para denunciar las reuniones sociales que rompan con las prohibiciones y destacó que será la policía de la provincia la que verifique que las salidas por DNI par o impar, se cumplan.