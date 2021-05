Cloacas en el barrio Las Victorias de Bariloche, un reclamo sin solución

En el barrio Las Victorias de Bariloche viven unas 1.200 familias y no hay cloacas. Archivo

Las idas y vueltas para la concreción del tendido cloacal en el barrio Las Victorias de Bariloche mantienen en vilo a los vecinos, que necesitan la obra con urgencia debido a la saturación de los pozos, pero en muchos casos no pueden pagarla.

Las Victorias es el barrio más populoso del este barilochense. El reclamo por las cloacas data de al menos 14 años, según reconoció el presidente de la Junta Vecinal Víctor Araujo, y se reactivó desde la reciente ampliación de la planta depuradora, que ahora puede recibir nuevas conexiones.

Araujo dijo que hay un proyecto en el municipio que está encaminado a llevar las cloacas a Las Victorias y que una asamblea “resolutiva” realizada en febrero “por mayoría dijo que sí” para avanzar con el proyecto. “Es verdad que los costos son excesivos y no lo podemos evitar -señaló el dirigente vecinal-. Existen gestiones para obtener un financiamiento nacional, pero todos los barrios piden lo mismo, y por ahora no hay nada. El municipio se comprometió a ayudar a jubilados, pensionados y personas con discapacidad”.

El presupuesto que manejan las constructoras consultadas, por el troncal y la red, demandaría un desembolso de 210 mil pesos por frentista. El monto escandalizó a muchos de los propietarios, que reclaman por una alternativa. Al mismo tiempo admiten que “no es posible esperar”, porque la falta de cloacas obliga a todos a construir lechos nitrificantes, que ya no tienen más capacidad de absorción.

Araujo admitió que en algunos predios “los líquidos afloran de los pozos, y la situación no da más”. Dijo que el costo de la obra es alto, “pero no tanto si se compara con la construcción de un nuevo pozo, que está entre 120 y 140 mil pesos, o un camión desagotador, que cuesta 5.000 pesos y no dura más de dos meses”.

El conflicto repercutió incluso en la última sesión del Concejo Municipal, donde la expresidente de la junta y referente de los “autoconvocados” Norma Cárdenas se presentó para exponer desde la “banca del vecino”.

Consultada por este diario, Cárdenas dijo hoy que les preocupa no solo el monto total sino las condiciones de pago. Dijo que el financiamiento sería “en un máximo de dos años, con las cuotas ajustadas por el índice de la construcción, de modo que la deuda se puede tornar inmanejable”.

Dijo que el intendente Gennuso en el último discurso de apertura de sesiones habló de la realización de la obra bajo el sistema de “contribución por mejoras”, que les permitiría tener una cuota fija. También se preguntó por qué Las Victorias (donde viven 1.200 familias) no califica para acceder a algún crédito del Enhosa u otro programa nacional que abarate el costo de la obra.

La subsecretaria de Proyectos Urbanos del municipio, Viviana Gelain, reconoció que las cloacas para Las Victorias arrastran una historia de promesas incumplidas y “muchos intentos de llevarla adelante”. Dijo que el municipio prepara el proyecto para enviar al Concejo, que una vez aprobado derivaría en la apertura de un “registro de oposición” para que los vecinos se pronuncien y acepten o rechacen la obra. Si la adhesión alcanza el 70% sería obligatoria para todos.

Gelain dijo que en paralelo llevan adelante gestiones ante Nación para acceder a algún financiamiento.

Cárdenas subrayó que los vecinos no quieren afrontar la totalidad del costo del troncal, porque serviría también para otros barrios “más arriba” y para la futura terminal. Reclamó “un prorrateo que sea justo”. Gelain dijo que esa exigencia les parece “razonable” y abarataría el costo.

Cárdenas insistió en que el reclamo de los autoconvocados es que “el municipio desestime este presupuesto y viabilice algún crédito, como lo han tenido otros barrios de Bariloche y del país”.