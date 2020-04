Cocinar en casa, un retorno a lo saludable

Una de las actividades que más se comparten en redes sociales desde el comienzo del aislamiento es la cocina casera. Desde la famosa masa madre hasta distintos panes, pasando por pastas, tortas y mil preparaciones más, las imágenes de comida “hecha en casa” se reproducen de forma masiva en todas las redes, por parte de todos los usuarios, a todas las edades y… en este caso, por el aislamiento, a toda hora también.





Así las cosas, queda claro que desde que se decretó la cuarentena, la costumbre de cocinar volvió con más fuerza que nunca. ¿Significa eso que antes del aislamiento no se cocinaba? No, ni de cerca. Pero si es cierto que había un porcentaje mucho más variado de gente que consumía comida de rotisería, que pedía deliverys o que salía a comer a algún lugar.

Para entender mejor como se está retomando este hábito, y qué beneficios implica, charlamos con dos referentes del ámbito de la alimentación: Hernán Maroni, Licenciado en Nutrición (MN. 7846); y Cinthia Zetone, Chef naturista.

Justamente Cinthia, que en su cuenta de Instagram (@cinthiaalimentoconsciente) suma muchísimos seguidores y comparte recetas y consejos muy interesantes, desliza que “actualmente hay más interés por cocinar en casa porque hay más tiempo; y porque la gente está teniendo más consciencia de que alimentarnos mejor ayuda a sentirnos bien y estar sanos”.





Entonces, con este panorama, resulta interesante conocer qué diferencias puede tener la alimentación casera en comparación con lo que se come “afuera”.

En este sentido, Maroni, que cuenta con más de 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@hernan.nutricion), afirma que “tenemos que tener en cuenta que el objetivo de las rotiserías y comercios es vender más, entonces usan lo necesario para que la comida tenga más sabor. Dentro de eso entra utilizar mucho sodio, azúcar, grasas o aceites, lo que genera que el alimento sea más estimulante y querramos comer más”.

Al mismo tiempo, el nutricionista asegura que “cuando compramos comida en uno de estos lugares perdemos el control de la cantidad de estos ingredientes, cosa que no pasa cuando preparamos nuestros propios alimentos, porque sabemos el aceite y la sal que usamos, por ejemplo. También perdemos el control sobre cómo fueron producidos los alimentos, o bajo que condiciones de higiene. Uno sabe si lava bien o no sus vegetales, pero cuando compramos un alimento de rotisería, no sabemos como fueron elaborados”.





Respecto a los beneficios, Maroni explica que al cocinar en casa “podemos conocer exactamente que tipo de alimentos estamos incorporando y los ingredientes utilizados, entonces tenemos más información de lo que consumimos. También conocemos las marcas que usamos, entonces sabemos si son buenas y si el producto es de buena calidad, y eso también va a variar a nivel nutricional.”

En la misma línea, Cinthia aseguró que “al cocinar en casa conocemos los ingredientes que vamos a consumir, los elegimos. Creo que empezó a cambiar la manera en que nos relacionamos con la comida, ahora podemos ver lo importante que es en nuestras vidas. Es la energía con la que funcionamos. La forma en que nos alimentamos está totalmente relacionada con cómo nos sentimos física y emocionalmente”.



Hernán Maroni, nutricionista y cocinero. En Instagram cuenta con una gran comunidad.

Para mantener hábitos saludables durante el aislamiento, Maroni recomienda sumar alimentos variados. “Cuanto más podamos incorporar alimentos de fuentes vegetales, como cereales integrales (arroz integral o yamaní, quinoa, mijo y amaranto), mejor. También las legumbres son importantes, porque influyen muchísimo en nuestras defensas. Las frutas y verduras tienen mucha fibra, que alimenta anuestra flora intestinal, la cual regula nuestro sistema inmunológico. Frutos secos, semillas y demás también aportan un buen estado de salud”.

Sobre este tema, Zetone hace una recomendación similar, afirmando que es beneficioso “incorporar ingredientes naturales a las comidas independientemente de cómo sea la alimentación que cada uno tenga. Hay que sumar estos alimentos, y luego de a poco ir reemplazando los que sabemos que no nos hacen bien, como los procesados e industrializados (o sea, todo lo empaquetado) que tienen muy poco de alimento real”.

Por último, Maroni enlista algunas ventajas de la alimentación basada en los productos vegetales. “Cuanto menos producto de origen animal consumamos, mucho mejor. Esto abarca carnes de todo tipo, y también lácteos y productos derivados. Existe evidencia científica de que una alimentación basada principalmente en alimentos de origen vegetal implica un menor riesgo de tener accidentes cerebrovasculares y diabetes, los niveles de colesterol tienden a disminuir y también hay evidencia de que el riesgo a desarrollar distintos tipos de cáncer es menor”.



Cinthia Zetone, una referente de la cocina regional que suele participar en la Feria Semilla.

Cinthia, por su parte, explica que “mi intención como cocinera naturista es que nos cocinemos más nuestros alimentos usando los ingredientes que antes mencioné. Por ejemplo, yo comparto muchas recetas para los desayunos y meriendas, que son ricas y saludables como budines, galletitas, grisines, etc; y también opciones para almuerzo y cena. Este tipo de alimentación y cocina es simple y fácil de realizar. Lo más impotente es empezar a cambiar los ingredientes que se usan en la casa e ir tomando consciencia de la importancia que tiene sobre nosotros la alimentación”.

Así, la costumbre de volver a cocinar en casa asoma no solo como una buena forma de ocupar el tiempo, sino también como un hábito saludable que puede traernos varios beneficios.