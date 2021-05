Colapso sanitario en Neuquén: «La foto es algo que llegó para quedarse unos cuantos días»

La foto del colapso sanitario: dos pacientes en camilla, no en un box ni en una sala de internación, sino en un pasillo del hospital Heller de Neuquén. Están en un área restringida del sector covid porque no hay sitio disponible. El director del establecimiento, Víctor Noli, aseguró que es una imagen "que llegó para quedarse unos cuantos días".

"Capaz que en vez de haber dos camas en ese pasillo veamos alguna más o ocupemos otro espacio que no está previsto, podría ser hasta un espacio inédito en el afán de albergar otro paciente más. La sensación es que al ritmo que van los contagios todas las guardias, porque no es una foto que se está viendo acá, lo sé porque lo hablo con otro directores y con el centro coordinador de camas, todas las guardias están en un estado de no poder pasar los pacientes a internación o derivarlos a otro lugar: no hay camas", agregó Noli.

Ayer, por primera vez en lo que va de la pandemia por coronavirus, el Comité de Emergencias Provincial reportó que la ocupación en unidades de cuidados intensivos llegó al 100% e informó que hay 26 personas infectadas en guardia, cinco de las cuales con asistencia respiratoria mecánica.

En el Heller, uno de los tres hospitales de la capital, había hoy 12 pacientes covid con requerimiento de oxígeno en este sector. "La gente que trabaja en la guardia a pesar del cansancio, a pesar de la angustia, a pesar de los conflictos sigue diciendo: "bueno, venga otro". Y no están contentos, pero hacen lo que tienen que hacer y la verdad que es emocionante verlos trabajar. Estamos estirándonos hasta donde se puede, y hasta donde se puede es una boca de oxígeno más, y lo que puede atender un enfermero multiplicándose los brazos, las manos, los ojos y el corazón durante un turno de trabajo", aseguró el director.

En el plan original que diseñó el gobierno, los pacientes graves iban a ser derivados a la Unidad Covid-19 del hospital Castro Rendón montada a ese fin. Pero el creciente número de contagios hizo que el Heller internara ventilados.

"Este hospital jamás tuvo un paciente conectado a un respirador, en la primera ola tuvimos un paciente o dos conectados a un respirador escasas horas, hasta que se tramitó y se consiguió la derivación a mayor complejidad por el centro coordinador de camas", explicó el director.

En esta segunda ola tienen cuatro pacientes con respirador: dos hace cinco días, uno hace un día y uno hace 24 horas.

"Estos cuatro pacientes en condiciones normales estarían en una terapia intensiva atendidos por médicos intensivistas, y no por un equipo de clínica médica como el del hospital Heller", señaló Noli.

Respecto de las declaraciones de la doctora Luciana Ortiz Luna sobre la emergencia, el director manifestó: "por suerte no nos toca tomar ninguna decisión respecto a "conecto, no conecto, ofrezco, no ofrezco, dejo, no dejo". Lo que la doctora Ortiz Luna dice en una forma llamativa es que en algún momento de la gestión de una derivación para un paciente se encuentra con una negativa del centro coordinador de camas, es la interpretación que yo hago, y que le dicen: "no te lo puedo recibir porque no te lo puedo poner en otro hospital" y eso para un médico, tanto para la doctora Ortiz Luna como para mí, o para cualquiera es sentir por un momento que un paciente no está en lugar más apropiado para su asistencia".

Remarcó que "los pacientes que van a estar en la guardia, van a estar bien atendidos, pero es mejor si están en una internación, los que necesiten una terapia intensiva y un respirador y no acceden no se les puede ofrecer las mejores chances."