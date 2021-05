Quién es Ortiz Luna, la médica de Neuquén que se viralizo por sus dramáticas declaraciones

La médica Luciana Ortiz Luna tomó notoriedad pública a nivel nacional por sus dramáticas declaraciones sobre lo que sucede en el hospital de Neuquén en el que trabaja. En la provincia no es desconocida, por el contrario, fue funcionaria provincial y la desplazaron en julio del año pasado después de contrariar los "lineamientos" de la ministra de Salud, Andrea Peve, según sus propias afirmaciones.

El duro relato de Ortiz Luna llegó a diarios, canales y radios de Buenos Aires. En "La Voz TV" contó que en el hospital Heller tuvieron que hacerle "una Y con una manguerita a la boca del respirador" para una pareja de jóvenes. Pero la parte que más se conoció fue la de un paciente en particular.

"Por el Código de Bioética nos dijeron que si no pueden sostener un paciente déjenlo morir: teníamos un hombre de 56 años que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos habían dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance- describió la médica- pero entre la muerte y nosotros es un poquito mejor poner un poco más nosotros. Lo sostuvimos como pudimos mientras que con el equipo nos propusimos avanzar con el tratamiento hasta que apareció una cama de terapia intensiva.”

Luego, en una entrevista con Telefé Neuquén, Ortiz Luna pidió que se saque a los pacientes de las guardias y se los lleve a otras provincias, de ser necesario, o que se envíen a terapistas a Neuquén. Según el último parte del comité de crisis, son 26 los pacientes internados en guardias, cinco de ellos con asistencia respiratoria mecánica. Además, explicó que no están "muy bien plantados" porque muchos trabajadores de salud no se pudieron tomar vacaciones y ahora les volvieron a suspender las licencias, más los sumarios y descuentos a quienes se plegaron a las medidas de fuerza de los autoconvocados.

Específicamente, la médica pidió un hospital Covid exclusivo, un hospital modular con bocas de oxígeno y unidades de terapia intensivas móviles.

"A veces uno asume este lugar por lugares que ocupó, me piden que sea la voz de ciertos sectores", resaltó Ortiz Luna para explicar por qué estaba difundiendo lo que ella ve en el hospital. El lugar al que hace referencia es de directora del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) cargo que ocupó ocho años, desde que se creó el servicio hasta julio del año pasado.

"Intentamos hacer todo lo que pudimos, seguramente con muchos errores", señaló Ortiz Luna en ese momento y agregó que el motivo de su apartamiento tenía que ver con que "no seguían los lineamientos de ellos -por Provincia-". Dejó entrever que la decisión del Estado provincial tenía que ver con las denuncias que ella venía realizando públicamente por la falta de elementos de seguridad y la mala calidad de los que recibían.