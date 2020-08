“Colapso” sanitario: en reunión clave, evaluarán hoy cómo seguir en Roca

No hay lugar para nadie más en las terapias intensivas de Roca, aumenta la cantidad de pacientes que requiere internación por covid, cerca de 200 personas por día consultan en el consultorio de respiratorio y ayer un paciente murió en el marco de Internación Domiciliaria.

Todo esto estará presente hoy en una reunión que mantendrán este mediodía médicos y profesionales de la salud en la capilla del hospital López Lima. El panorama sanitario en Roca y el deceso del hombre covid positivo en su casa, encendió aún más las alarmas.

Por eso frenarán la atención de pacientes durante una hora (de 13 a 14 horas) para evaluar cómo seguir ante el desborde generalizado del sistema y luego de la muerte del paciente.

El punto de inflexión en el que se está en el Alto Valle rionegrino y el análisis de que el colapso está sucediendo, se vio reflejado anoche en la habitual conferencia de prensa del Hospital López Lima de Roca, a cargo del cirujano Sebastián Wilde, quien en un tono crítico y con datos actuales, dio a conocer la situación.

Si bien no dieron detalles particulares sobre el fallecimiento, Wilde adelantó anoche que habrá revisiones de los pasos a seguir, controles y protocolos por lo sucedido. “Es lamentable lo que pasó”, opinó.

“Debemos profundizar más en base a este caso que pasó (…) estamos desbordados y no tenemos ya más lugar para poder seguir trabajando. Seguimos siendo los mismos, no hay forma de paliar esto y necesitamos reorganizar cuestiones para que no vuelvan a ocurrir cosas como esto lo que pasó con este paciente”, analizó el médico.

Si alguna vez ya estábamos desbordados por otras patologías, hoy esto ya es un verdadero caos. Hacemos todo lo que podemos y lo que esta a nuestro alcance, evidentemente no está siendo suficiente….” Sebastián Wilde, médico cirujano del hospital López Lima.

Por la falta de camas, las autoridades han optado por ir modificando los criterios de internación y ahora solo hospitalizan a aquellos pacientes con neumonía y los que requieren oxígeno. Así lo explicó el portavoz del hospital, en una clara argumentación de cómo el recurso (o la falta del mismo) va dictando el desarrollo de la emergencia sanitaria y la atención médica. De todas maneras, aclaró que hasta el momento nadie se ha quedado sin atención.

“Estamos al borde, estamos en el colapso, pero no hay nadie que haya necesitado internación que no le hayamos brindado una cama, aunque sea en la guardia. Porque han quedado pacientes 24, 48, 72 horas en la guardia y han podido después ingresar al sistema”, aseguró.

Hace días que la capacidad de las terapias intensivas de Roca están al 100% en Roca y Allen. En estos momentos, no hay lugar para ninguna complicación por urgencia, accidente, trauma o agravamiento de alguna otra patología en el sistema sanitario.

Son unas 100 las personas hospitalizadas en Roca solo por consecuencias del coronavirus, cifra que dio un salto en la última semana donde los cuadros graves y moderados, aumentaron. Hasta anoche había 27 pacientes covid internados entre las tres Terapias intensivas de Roca y 70 pacientes en sala.

“Hace una semana hablábamos de 70 personas hospitalizadas y 80, hoy ya tenemos prácticamente 100 personas, con un recambio de pacientes que va más allá de los 10 días”, informó Wilde. Ese incremento de casos también fue llevando a modificar los criterios según el recurso disponible.

Tenemos un aumento brusco de la necesidad de hospitalización en el último mes” Sebastián Wilde, médico cirujano, hospital Francisco López Lima.

En lo que va de la pandemia, hubo un total de 78 pacientes covid positivo que requirieron terapia intensiva en el hospital de Roca y 26 de esos casos, fueron durante el mes de agosto (el 33%).

“Estamos desbordados no solo a la parte asistencial de camas sino a la cobertura de atención y estamos hablando solo sobre de covid, pero hay muchas otras consultas de otras patologías”, aclaró.

Un hospital “acorde”



“Tal vez no tendríamos que estar padeciendo esto si tuviésemos un hospital acorde al crecimiento poblacional que tuvimos durante el último tiempo”, analizó Wilde en tono crítico sobre el panorama general. “Yo creo que la contingencia no es de ahora”.

¿Cómo llegamos hasta acá es la gran pregunta'. “Supuestamente nos habíamos preparado, pero este es el resultado”, agregó y dijo que no somos como Europa que tiene otros recursos. Argentina “es un país devastado y lamentablemente no podemos inventar mucho más”, dijo.

Además, dijo que un hospital de campaña no resolvería en estos momentos la problemática de los pacientes graves y moderados, ya que se necesitan camas de terapia intensiva, respiradores, terapistas, médicos, enfermeros, otra infraestructura. “Camas reales”, apuntó.

* 2000 pacientes fueron atendidos durante todo agosto en el consultorio de respiratorio del hospital de Roca.

* 140 personas sospechosas y covid positivas se atendieron ayer de 9 a 18 horas en la capilla del hospital, por cuatro médicos.

* 1330 test PCR se hicieron hasta el 25 de agosto a pacientes de Roca en el laboratorio público del López Lima.