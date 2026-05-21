Menem pidió «no subestimar al presidente» y resolver la interna libertaria «en el vestuario»

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se despegó de las acusaciones del sector que lidera el asesor Santiago Caputo.

“No subestimen al presidente”. Con una frase contundente, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se despegó de las acusaciones del sector que lidera el asesor Santiago Caputo y negó ser el dueño de una cuenta de X crítica de Javier Milei. Los cruces forman parte de un nuevo capítulo de la interna digital que esconde una puja de poder dentro del Gobierno.

Menem rompió el silencio este jueves luego de que, el último fin de semana, Santiago Caputo lo responsabilizara de estar detrás de un perfil anónimo (@PeriodistaRufus) que hacía posteos contra el Gobierno. La polémica escaló y Milei, en una entrevista, exculpó al riojano al afirmar que “es algo que le plantaron” y que “está prefabricado para generar un problema”.

La novela no terminó allí. El influencer Daniel Parisini (@GordoDan_), referente de la agrupación caputista Las Fuerzas del Cielo, advirtió que “le están mintiendo al presidente”. “Estoy convencido de que no es algo fabricado, de que la cuenta le pertenecía a Martín Menem”, dijo en el streaming Carajo. En el mismo sentido se expresó el filósofo y escritor Agustín Laje.

Lo que sostienen Caputo y su entorno es que la cuenta de X era manejada por el propio Menem y no por su Community Manager, como le juró el riojano al propio presidente y al bloque de diputados en privado. Según las explicaciones que les dio, se trató de un “error” de uno de sus colaboradores.

Consultado por Radio Mitre, Menem negó de plano haberle mentido a Milei, tal como denunció el Gordo Dan, y sentenció que decir eso es “subestimar al presidente”.

“Si alguien pensara que yo le miento al presidente, no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”, replicó Menem, alfil de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien choca con Caputo.

Menem insistió en la versión que le dio a Milei el sábado, cuando se desató el escándalo: “Le dije, ‘mirá, para mí pasó esto’: se trata de un link de Instagram que envió una de las personas que colabora conmigo. Es un link de una noticia. Algún pícaro por ahí lo copió, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”.

Esta versión de Menem iba a ser corroborada en un video que, según indicó Milei, estaba a cargo del cineasta Santiago Oría. Pero, hasta el momento, no fue difundido. “Sería muy sano que lo publiquen”, apuró el Gordo Dan.

Menem llamó a no seguir ventilando la interna. “En cualquier organización, gobierno o equipo de fútbol, siempre surgen diferencias. A veces más marcadas, a veces menos. Pero soy de los que creen que cualquier situación se resuelve en el vestuario. Adentro. Cerrado. A cielo abierto, nada. A veces pasan estas situaciones, pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo”, manifestó.

Pese a la polémica, destacó que en la sesión de este miércoles “se trabajó con absoluta normalidad y sacamos las leyes que teníamos que sacar”. Diputados aprobó y giró al Senado el recorte a los subsidios de gas en las denominadas Zonas Frías, y la Ley Hojarasca, que deroga un compendio de normas obsoletas.

“La única manera de contestar (a las acusaciones) es con resultados. Mi ámbito es el Legislativo”, se defendió Menem. Y agregó: “Obtuvimos el resultado que nos planteamos un mes antes respecto de las leyes que íbamos a tratar. Tenemos 95 diputados, seguimos siendo una minoría, lo que nos obliga a negociar sanamente hasta dónde podemos llegar en el proceso de sanción de leyes”.

El mismo miércoles, La Libertad Avanza ganó un alivio al bloquear, con ayuda de aliados, la sesión que había pedido la oposición para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por quien Menem había puesto “las manos en el fuego” pese al avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

El resultado de la jornada fue auspicioso para el bloque libertario y lo ayudó a salir de la posición defensiva que había adoptado en la última sesión, en la que se presentó Adorni. El último triunfo parlamentario del oficialismo se remontaba a principios de abril, cuando se sancionó la nueva Ley de Glaciares.

Corresponsalía Buenos Aires.