Bioarquitectura en la Patagonia: construyeron una casa de adobe enquinchado con “espacios cálidos y funcionales” 

Construyeron una casa de adobe enquinchado con “espacios cálidos y funcionales”Foto: Tica.

En la localidad cordillerana de Trevelin, en Chubut, construyeron una vivienda sustentable que apuesta a la bioarquitectura y al uso de materiales naturales de la región. La casa fue diseñada bajo el concepto de generar “espacios cálidos y funcionales”, integrados al entorno patagónico.

“El proyecto prioriza la relación interior–exterior, integrando el paisaje y la luz natural a la vida diaria”, explicaron desde el equipo responsable de la obra.

La vivienda fue desarrollada utilizando la técnica de adobe enquinchado, un sistema constructivo tradicional que combina estructuras de madera con rellenos naturales, mejorando el aislamiento térmico y reduciendo el impacto ambiental.

Materiales naturales y eficiencia térmica

La construcción incorpora distintos elementos sustentables y regionales:

Revestimiento exterior de madera aceitada

Terminaciones interiores con pinturas de cuarzo y arcilla local

Aislación térmica con lana de oveja

Sistema de tratamiento cloacal mediante fitodepuración

La combinación de estos materiales permite mejorar la eficiencia energética de la vivienda y mantener temperaturas confortables durante el invierno patagónico.

Además, el diseño busca aprovechar la iluminación natural y fortalecer la conexión visual con el paisaje de Trevelin, una localidad reconocida por sus campos de tulipanes y su entorno natural.

La construcción estuvo a cargo de la cooperativa Trecoop, dedicada a proyectos vinculados a la arquitectura sustentable y técnicas de construcción natural en la región cordillerana.

La propuesta se suma a una tendencia cada vez más presente en distintos puntos de la Patagonia: viviendas que priorizan materiales nobles, bajo impacto ambiental y sistemas constructivos adaptados al clima de la región.