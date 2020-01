Comenzó la cosecha de pera William’s en todo el Alto Valle

Esta semana dio comienzo el fuerte de la temporada con la cosecha de la pera William’s. Si bien algunos productores realizaron las primeras pasadas de recolección el viernes, ayer las empresas y el grueso de las chacras salieron con todo su personal a levantar la fruta de los árboles.





Dentro de las variedades de peras, William’s es la más importante de la región por volumen, aunque no por valores estimados a conseguir este año en el mercado.

Según proyecciones privadas, para esta temporada se espera una cosecha completa, similar a la de la del año pasado. Las dudas están en las pérdidas que se observaron por el granizo en gran parte del área de Villa Regina (Río Negro) y Centenario (Neuquén) las que todavía no han sido oficialmente contabilizadas.

Cabe destacar que durante el año pasado se comercializaron (fresco e industria) 575.000 toneladas de pera, de las cuales cerca de 300.000 correspondieron a William’s. Los empresarios ligados a la actividad aseguran que este año se espera un menor volumen en fresco a comercializar de esta última variedad. “Creció la cantidad de chacras en estado de abandono o semi abandono que ya no tienen posibilidades de volver al mercado”, sentenció uno de los ejecutivos consultado. Esto significa que este año más William’s irá a la industria o directamente quedará en la planta sin cosechar.

La mayor parte de la oferta en fresco de esta variedad se orienta a los mercados de exportación. Estados Unidos, Europa, Brasil y Rusia son los destinos que concentran las mayores compras. Dependiendo de los tamaños y las calidades, es hacia donde se dirigen los embarques.

En relación a las características que presenta la fruta a esta altura de la semana, una recorrida realizadas por periodistas de RÍO NEGRO da cuenta que se observa poca uniformidad en los tamaños y las calidades. La presión que se observa en el fruto comienza a ceder lo que genera preocupación sobre aquella pera que todavía no tiene tamaño.





El último informe elaborado por el INTA Alto Valle -Programa de Madurez con muestreos del 14 de enero- señala que, comparados con la semana pasada, “se observa una importante evolución de los índices de madurez, que indican el inicio del proceso de maduración de los frutos y aptitud para cosecha. Los índices de madurez se consideran aptos para el inicio de cosecha”.

El estudio de la semana pasada detalla que “el descenso de firmeza fue 1,8 libras promedio con respecto a la semana pasada, con sólidos solubles por encima de 10% en todos los casos, y degradación de almidón mayor a 20% en la mayoría de los casos”. También se observa un cambio en la distribución de firmezas con respecto a la semana anterior (el 7 de enero), en donde más del 80% de los frutos tenían valores mayores a 20 libras. En este muestreo se observa una tendencia a concentrarse en valores de firmeza entre 17 y 20 libras (65% de los frutos).

Esto quiere decir que sería ideal llegar a dar en las chacras dos o tres pasadas con los cosechadores para ir seleccionando la fruta en la medida que presente la calidad y el calibre adecuado para ser comercializado. Pero este ideal se choca de lleno con la realidad. Los costos de producción y los bajos precios que se está pagando hacen imposible hacer esta tarea.

“Sencillamente no podemos hacerlo. La fruta hoy no paga ese trabajo adicional que exigen las empresas. La mayoría de los productores realizarán una pasada y los más osados hasta dos…no más de eso. Los precios que están ofreciendo las exportadoras no convalidan este mayor esfuerzo”, reflexionó un productor al ser consultado por Río Negro.



Otra vuelta de tuerca: precios no convalidan los costos



“Están ofreciendo entre 20 y 25 centavos de dólar por un lote de William’s de calidad. Nuestros costos están por encima de los 30 centavos. La ecuación vuelve a estar en rojo otro año más y van…”, protestó un importante chacarero de la zona de Cinco Saltos. La queja es masiva entre productores.



Datos clave 575.000 Fueron las toneladas comercializas de peras (en fresco e industria) durante todo el año 2019.

Desde el sector empresarial aseguran que hoy los mercados están muy complicados y la competencia es cada vez mayor. Todo indica que, hasta la fruta orgánica, que hasta hace poco era furor y los mercados pagaban un valor importante por ella, está dejando de ser rentable. Mucha de la pera que ahora esta saliendo como orgánica de la chacra llega al mercado como convencional porque este primer mercado esta saturado por la enorme oferta existente.