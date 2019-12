Comer saludable fuera de casa es posible

Es época de festejos, de reuniones de fin de año, de salidas a cenar. Por eso, la licenciada Mariana Acebal (MN4838) nos da algunos consejos para comer saludable cuando no estamos en casa:



Lo ideal es tomar un caldo o sopa de verduras previo a la comida, para tener más saciedad. De acuerdo al lugar en el que nos juntemos a comer, los consejos a implementar pueden variar.



En restaurantes, es conveniente no dejar la panera en la mesa, elegir como entrada una ensalada chica de hojas verdes crudas para generar saciedad. Cómo plato principal se puede elegir algunas de estas opciones: ¼ de pollo grillé, ensalada con atún o mariscos, filete de pescado, salmón grillado, solomillo, carré de cerdo, lomo o bife de chorizo, sushi ( de 8 a 12 piezas), omelette de jamón y queso. La guarnición puede ser: verduras al vapor, 1 papa hervida o ensalada a elección.



La especialista recomienda no elegir purés ni verduras grilladas porque suelen tener aceite o manteca. Para el momento del postre, se puede optar por una taza de ensaladas de frutas sin azúcar o 1 fruta fresca o 1 café o 1 té de hierbas.



Si la salida es a algún bar, Acebal aconseja evitar las frituras y propone decidir entre las siguientes opciones: un omelette de queso y huevo, una hamburguesa al plato, 2 fetas de queso y dos de jamón cocido o pavita y un huevo duro, una milanesa al horno o un churrasco a la plancha, como guarnición sugiere verduras, ensalada, o papa hervida.



Si la reunión se produce en un local de comida por peso o tenedor libre, propone armar la bandeja a partir de una selección entre esos alimentos: verduras variadas crudas o cocidas al vapor (no con salsas ni rebozadas), carne o pollo grillados, huevo duro, legumbres, arroz o quínoa. Siempre conviene condimentar las ensaladas con aceite, limón, vinagre o aceto en la mesa.



Tener en cuenta estos tips permite continuar con el cuidado de la salud, además de disfrutar de un encuentro con amigos y familia.

Budín de coco con frutillas y duraznos.

Ingredientes:

2 huevos

1/4 taza de aceite,

15 sobres de endulzante,

Esencia de vainilla.

2/3 taza de coco rallado,

1 y 1/2 cdta de polvo de hornear,

1 taza de salvado de avena,

1 pizca de sal.

1/2 taza de leche descremada.

150g de frutillas

Uno o dos duraznos en cubos

Batir los huevos con el aceite y el endulzante y la escencia. En una procesadora o licuadora colocar los secos para que quede una buena miga. Unir los secos con los líquidos. Añadir a la mezcla las frutillas y duraznos. Colocar en un molde y hornear por 30’.

