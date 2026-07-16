Con novedades en la comitiva regional, el Turismo Pista disputa la sexta fecha en Río Cuarto

Con una nueva cara dentro de la nutrida presencia regional, el Turismo Pista desembarca este fin de semana en el renovado circuito de Río Cuarto (Córdoba) para la sexta fecha del campeonato; antesala del gran evento de los «300 Pilotos».

La gran novedad para la comitiva local será el debut del cipoleño Matías Villalba en la Clase 1. Con antecedentes en la Monomarca Gol, el Turismo Pista del Valle y el Super Turismo, Villalba será de la partida con un Fiat Uno construido por su padre y con motorización de Fernando Occhi.

Matías Villalba, de Cipolletti, tendrá su primera experiencia nacional.

En lo que a la Clase 3 respecta, la más importante de la especialidad, el JMoreiro Sport, equipo del cipoleño Javier Moreiro, procurará seguir siendo competitivo con sus tres autos y pilotos: Luciano Farroni (Peugeot 208), Martín Chialvo (Toyota Etios) y Matías Cravero (Toyota Etios).

El cordobés Chialvo marcha en un destacado 7° puesto del certamen, mientras que el chubutense Farroni no se queda atrás y se posiciona 9° en la tabla, dominada hasta el momento por Federico Hermida (Etios). Ambos lograron subir al podio este año, por lo que la victoria es un objetivo bien claro y concreto.

En la divisional mayor, también nos representará el cipoleño Marco Flores (Toyota Etios- Equipo propio). No así el neuquino Martín Alessi (Toyota Etios- Robledo Competición) y el de General Conesa Mariano Lavayén (Toyota Etios- ZP Sport), ausentes en esta oportunidad.

El viedmense Luciano Van Doorn quiere seguir consolidándose en la Clase 2.

En cuanto a la entretenida Clase 2, la bandera de la región la portarán el de Allen, Saúl Eidilstein (Ford Ka- Curly Racing) y el viedmense Luciano Van Doorn (VW Up- MS Sport). Este último es el mejor ubicado de los dos en el certamen, ocupando el 23° puesto.

Otra novedad del fin de semana serán las nuevas prestaciones del Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, que presentará un renovado circuito de 3,2 kilómetros de extensión en su 16ª presentación histórica.

Este viernes, desde las 8:30, se desarrollará la actividad con los entrenamientos de Clase 1 y 2, y posteriormente, a las 14:30, las primeras tandas clasificatorias, respectivamente. Junto a Turismo Pista, estará complementando el espectáculo Turismo Carretera 2000.