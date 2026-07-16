La emotiva carta de Harry Kane tras la eliminación ante Argentina: «No hay palabras para este vacío»

El dolor de Harry Kane por la semifinal perdida contra Argentina. (Foto: AP)

La eliminación de Inglaterra a manos de la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó un profundo impacto en el plantel británico. Horas después de la derrota por 2-1 en Atlanta, el capitán Harry Kane publicó una sentida carta en su cuenta de X, donde expresó el dolor por haber quedado nuevamente a las puertas de una final.

«No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago», comenzó escribiendo el delantero del Bayern Múnich.

«Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas siete semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar», agregó el máximo goleador histórico de los Three Lions.

Kane también hizo una reflexión sobre el recorrido de Inglaterra en los últimos años y reconoció la frustración de volver a quedarse sin el objetivo máximo.

«Sé que las expectativas son altas y con razón. Hemos estado tocando a la puerta durante ocho años, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas. Ahí es donde tenemos que alejarnos, procesarlo y encontrar una manera de mejorar».

Pese al golpe, el delantero destacó el compromiso de sus compañeros durante toda la Copa del Mundo.

«Estoy tan orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo: algunos partidos duros y entornos difíciles que hemos superado».

El mensaje para los hinchas

En el tramo final de su publicación, Kane agradeció el apoyo recibido por los simpatizantes ingleses y dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro.

«Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo. Eso es lo que haremos. No hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando».

El capitán cerró su carta con un agradecimiento para los aficionados, sus compañeros y el cuerpo técnico.

«Gracias a cada aficionado que viajó y mostró su apoyo en los estadios. Gracias a cada aficionado en casa por creer en nosotros. Gracias a los chicos y al staff por todo lo que han dado. Como siempre, gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo».

Tras la derrota frente a Argentina, Inglaterra disputará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, mientras que la Selección Argentina buscará defender el título cuando enfrente a España en la gran final.