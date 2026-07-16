Premiaron a profesionales del Castro Rendón por un estudio que mejora la atención de pacientes con cáncer de mama

Un equipo de profesionales del Hospital Castro Rendón de Neuquén fue distinguido con el primer premio en el Congreso Post Chicago 2026 por una investigación que podría convertirse en una herramienta de gran valor para mejorar la toma de decisiones en el tratamiento del cáncer de mama dentro del sistema público de salud. El trabajo, denominado «Validación de la herramienta Predict Breast Cancer v3.3 en el sistema de salud pública de la provincia de Neuquén», fue reconocido durante el encuentro organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), que se desarrolló en la capital neuquina.

La investigación tuvo como objetivo comprobar si Predict Breast Cancer, un modelo internacional utilizado para estimar el pronóstico de pacientes con cáncer de mama, ofrece resultados confiables cuando se aplica a mujeres atendidas en el sistema público de Neuquén. La herramienta utiliza información clínica de cada paciente —como la edad, las características del tumor y su estadio— para calcular las probabilidades de supervivencia y el beneficio esperado de distintos tratamientos, entre ellos la quimioterapia o la hormonoterapia.

Aunque este tipo de calculadoras ya se emplean en distintos países como apoyo para las decisiones médicas, su utilización requiere ser validada en cada población. El estudio realizado por el equipo neuquino permitió analizar si las predicciones del modelo coinciden con la evolución real de las pacientes de la provincia, un paso indispensable para que pueda incorporarse con respaldo científico a la práctica clínica local.

Contar con una herramienta validada representa un avance para la medicina personalizada, ya que ayuda a definir tratamientos ajustados a las características de cada mujer, evitando terapias innecesarias cuando el beneficio esperado es escaso y aportando mayor precisión al momento de informar el pronóstico y las alternativas terapéuticas.

El trabajo fue elaborado por el médico oncólogo Julián Iturbe, la médica clínica y oncogeriatra Dalila Ferrarini y el licenciado Nicolás Pulita, integrante del Departamento de Epidemiología y Estadística del Hospital Castro Rendón.

La participación del hospital en el Congreso Post Chicago 2026 no se limitó a la investigación premiada. El Servicio de Oncología y el Laboratorio de Simulación, dependiente del Departamento de Docencia e Investigación, también estuvieron a cargo de un taller sobre comunicación de malas noticias, una instancia de formación orientada a fortalecer una de las habilidades más sensibles de la práctica médica.

La capacitación fue dictada por la médica pediatra Ana María Podiomani, la licenciada en Psicología Gabriela Gazzola y Valeria Gillibran, quienes abordaron estrategias para mejorar la comunicación con pacientes y familias al momento de transmitir diagnósticos complejos, explicar tratamientos o conversar sobre las perspectivas de evolución de la enfermedad.

El Congreso Post Chicago reúne cada año a especialistas en oncología clínica para compartir las principales novedades presentadas previamente en el encuentro anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO), considerado uno de los eventos científicos más importantes del mundo en la especialidad. En esta edición, Neuquén fue sede del encuentro y también escenario del reconocimiento a un trabajo que pone en valor la investigación desarrollada desde el sistema público de salud provincial