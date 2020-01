Comienza la venta de vuelos directos de Brasil a Bariloche

Los turistas brasileños ya comienzan a pensar en la nieve y el invierno en Bariloche, por eso una de las compañías que realiza los servicios de temporada directos desde San Pablo, ya comenzó la venta de pasajes y anunció el incremento de frecuencias.

Bariloche recibe todo el año un vuelo semanal de la aerolínea Azul y en el invierno la oferta de servicios se multiplica con la incorporación de vuelos de Latam y Gol. El año pasado fueron 12 vuelos semanales.

Latam Brasil fue la primera en salir al mercado este año y ya confirmó su operatoria entre el 29 de junio y el 15 de agosto de 2020.

La empresa realizará un vuelo diario entre San Pablo y Bariloche y tendrá refuerzos los sábados y lunes, partiendo desde Brasil a las 11:35, arribando a Bariloche a las 16:15. En total esta compañía traerá 9 vuelos semanales. con aviones A320, cuya capacidad es de hasta 174 pasajeros en clase Economy y Premium Economy.

Según informó el Emprotur, los pasajes salen a la venta a un precio de 2,217 reales (ida y vuelta con impuestos incluidos), unos 530 dólares al cambio actual.

Resta ahora la confirmación de los vuelos de Azul, que el invierno pasado al servicio semanal que mantiene todo el año sumó 3 frecuencias, y de Gol que tuvo dos vuelos por semana.

Emprotur también destacó que Bariloche fue elegido como el mejor destino de nieve para los turistas de Brasil, según la 18ª edición de The Best of Travel and Tourism 2019 de la Revista Viagem.