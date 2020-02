Como en la Casa Rosada, pero en Neuquén: denuncian abandono del municipio

"No era política pública mantener este edificio histórico, vamos a arreglar y mantener este lugar", se informó ayer desde la comuna. La subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli dijo que encontró "abandono" y "desidia", tras un relevamiento de los diferentes edificios.

La funcionaria detalló que están en reparación dos de los tres ascensores que tiene el Palacio Municipal y que las escaleras son riesgosas, indicó que debieron solucionar problemas de riesgo eléctrico en varias oficinas, detalló que en el edificio de Tierra del Fuego hay paredes que "se están por venir abajo" y que los techos están deteriorados por la humedad.

En cuanto a infraestructura ejemplificó que en el ala de los sanitarios, los inodoros tienen óxido y los baños no tienen puertas, a modo de plantear la "desidia" en el mantenimiento "no sólo de este edificio, sino de otros".

Ferracioli destacó que se llevó a cabo un relevamiento "y hay que poner un dinero importante, evidentemente no era priorodad para la gestión anterior el manteniminto para los edificios que eran de la ciudadanía", opinó.

La funcionaria no cifró el monto de las reparaciones. No está previsto hacer una denuncia penal, como ocurrió con la Casa Rosada, cuando la actual gestión denunció el desmantelamiento de la escalera de mármol de Carrara del 1895 y los destrozos en el Museo histórico.

Para Ferracioli el problema principal, además de la falta de mantenimiento, es la dificultad de acceso con la que se encuentran las personas con problemas de movilidad. "En un municipio como éste que tiene las puertas abiertas y que es inclusivo, tenemos compañeros de trabajo que no tienen cómo acceder a su lugar de trabajo en el segundo piso, están en la planta baja", dijo.

Aseguró que será prioridad arreglar rampas, intervenir la escalera interna para que deje de ser riesgosa y poner en funcionamiento los 3 ascensores que tiene el palacio municipal para que el edificio sea accesible para personas con discapacidad.

En una reciente entrevista con Rio Negro, el intendente Mariano Gaido aseguró que se encontró con una municipalidad "obsoleta" que no tenía firma digital y aún liquidaba sueldos con sistema Excel.

Ahora Ferracioli agregó que las oficinas tenían "cero modernización" en las computadoras que deben utilizar los empleados para atender los trámites administrativos.