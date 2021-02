Cómo piensa Corbalán, el nuevo DT de Sol de Mayo

En los días previos al comienzo de una nueva pretemporada, Sol de Mayo de Viedma anunció la llegada de un nuevo entrenador. Hugo Corbalán ocupará el lugar que tuvo Luis Murúa en la corta participación del Albiceleste en la Reválida tras el parate por el coronavirus.

El flamante DT tiene experiencia en el fútbol de ascenso: ‘‘Estaba en Mitre de Santiago como coordinador y ayudante de campo pero tenía ganas de volver a dirigir. Cuando me llamaron no lo dudé. Me contaron del proyecto, a qué apuntaban y tenía el deseo de volver al campo de juego’’, contó a Río Negro.

La llegada a la región norpatagónica significa un desafío profesional y al mismo tiempo inédito desde lo geográfico para Corbalán. ‘‘Nunca había dirigido en esta parte del país, siempre en el norte, me interesaba hacerme conocer acá. Me encontré con buena gente, un presidente muy predispuesto, estoy contento de haber llegado’’, manifestó.

En los próximos días, el plantel estará a las órdenes del nuevo técnico para comenzar a moverse de cara a una nueva temporada del Federal A. El entrenador sabe que a la hora de armar el plantel, el contexto de pandemia condiciona las pretensiones.

‘‘La idea es empezar la pretemporada el martes o miércoles de la próxima semana. Ahí veremos si hacen falta refuerzos y en qué posiciones, queremos tener al menos dos por puesto, que haya una competencia sana, apuntamos a eso. Sabemos que no siempre se puede traer a los jugadores que uno quiere por lo económico’’, afirmó.

En cuanto a la calidad del equipo y las ambiciones para la próxima temporada, Corbalán rescata un aspecto que puede ser importante en su gestión. ‘‘Sol no hizo una buena campaña en el torneo anterior, pero tiene una base de jugadores que se conocen mucho. Hay que trabajar para recuperar, el futbolista no se olvida de jugar, ya demostraron que lo pueden hacer bien’’ sostuvo.

Cabe recordar que en la 2018/2019 llegó a cuartos de final por el segundo ascenso y perdió con Alvarado en una serie muy pareja. El equipo de Mar del Plata milita en la Primera Nacional. La temporada siguiente no fue buena para Sol, que estaba último hasta que el coronavirus obligó a suspender el fútbol y se anularon los descensos. De todas formas, los protagonistas son los mismos de aquella gran campaña y el DT lo sabe.

Una de las características de la institución de la capital rionegrina es que las gestiones del presidente Adán Valdebenito y su grupo de trabajo no apuntan solo a los resultados sino que se ha mejorado en la infraestructura.

‘‘El club está a mitad de algo muy bueno, con la construcción del predio y la cancha, lo que se está haciendo es impresionante. Pocos pueden hacerlo por la situación del país’’, valoró.

Ahora llegará el momento del trabajo de campo, la búsqueda del equipo titular y posibles refuerzos. Como cada temporada, Sol de Mayo renueva su ilusión y esta vez lo hace con una apuesta de cambio en la dirección técnica.