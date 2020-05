Cómo prevén el regreso de la actividad comercial en Roca

El municipio de Roca ratificó este mediodía que desde el próximo lunes en la ciudad se flexibilizará la cuarentena, de la misma forma que se implementó en otros 30 municipios de la provincia.

Antes de ese anuncio, desde la Cámara de Agricultura Industria y Comercio de Roca presentaron ante el gobierno local una propuesta, con un esquema de horarios y protocolos de seguridad diferenciados por rubros para el regreso progresivo de la actividad.

La intención es que el Ejecutivo roquense eleve toda la información a la Provincia en las próximas horas, para que la ciudad sea incorporada oficialmente en los decretos que flexibilizaron la cuarentena. Una vez que surjan esos instrumentos, la intendenta María Emilia Soria emitirá una resolución de adhesión para que los cambios entren en vigencia.

Desde la CAIC adelantaron que los rubros indumentaria y calzado, bazar, ópticas y librerías -además de otros minoristas de productos no esenciales- serán los primeros en quedar autorizados para abrir tres días a la semana, cuatro horas, durante la mañana.

Desde el municipio agregaron que a ellos se sumaría el personal del servicio doméstico, jardineros, servicios profesionales y la obra privada, cada uno con pautas específicas que se detallarán en la resolución municipal.

Por su parte, cervecerías, gastronómicos y heladerías continuarían sin atención al público, pero con la opción de entregas con delivery o en el local. Los referentes del sector pidieron al municipio unificar criterios y que todos puedan trabajar hasta las 23.

Peluquerías y autopartes se sumarían al esquema de cuatro horas, pero con un protocolo especial de protección para prestadores y clientes.

En tanto, las actividades vinculadas al deporte y la estética están más complicadas y desde CAIC se indicó que se está buscando elaborar un protocolo para que -aquellos que pueden- funcionen al aire libre.

Finalmente, salones de fiesta, bares y disco aparecen entre los últimos para la reactivación -sin estimación de fechas- y por eso se pidió que tengan un trato preferencial a la hora de brindarles asistencia económica.

Soria pide “responsabilidad”

La intendenta recordó que "las dificultades no terminan acá".

En función de esta decisión del gobierno provincial de flexibilizar la cuarentena en Roca, la intendenta Soria consideró hoy que “es una gran oportunidad” y pidió “responsabilidad” a los vecinos.

“A lo largo de los años, los roquenses hemos atravesado muchas situaciones difíciles y seguramente esta Pandemia que nos toca vivir pasará a ser un capítulo más de la historia de nuestra ciudad. Lo que tenemos que entender los roquenses es que hoy tenemos la oportunidad de escribir este capítulo”, sostuvo la mandataria.

Unidos en el compromiso de cuidarnos, es como podremos salir adelante. Esa es la clave para que éste, sea un capítulo de superación en la historia de nuestra ciudad. María Emilia Soria

En un comunicado agregó que “tenemos la posibilidad de empezar a resolver el problema económico que genera la cuarentena. Pero si no asumimos esta nueva etapa con la responsabilidad que las circunstancias demandan, corremos el riesgo de tirar por la borda todo el esfuerzo hecho hasta acá. Si no nos cuidamos, si abusamos de esta posibilidad y si transgredimos las disposiciones, podemos hacer que tanto esfuerzo no haya valido la pena”.