Cómo será el regreso de los turistas a Bariloche

A la espera de una fecha concreta para el regreso del turismo interno en Bariloche, el sector afina los detalles para la prueba piloto que tendrá varios requisitos para los visitantes, quienes en principio solo podrán ser residentes de Río Negro y tendrán como única vía para llegar la ruta 23.

Bariloche toma esta propuesta como el puntapié inicial para el retorno del turismo y aunque todos admiten que no tendrá un impacto económico, creen que la imagen de una ciudad abierta y con cuidados para recibir visitantes, podrá ser el impulso para la temporada de verano.

La prueba piloto podría comenzar el próximo fin de semana. La palabra final y la definición del calendario está en manos de la gobernadora Arabela Carreras que la semana pasada se mostró activa en las gestiones ante Nación en pos de la industria turística de la ciudad andina. En paralelo, la ministra de Turismo, Martha Vélez, se reunió de manera virtual con referentes de Las Grutas, para la reactivación en ese destino, en segundo término.

Los visitantes que elijan visitar Bariloche en esta etapa deberán ser residentes de Río Negro. Un punto en contra para los valletanos, que tienen el mayor conglomerado de población de la provincia, es que no se permitirá atravesar Neuquén para vacacionar en la cordillera rionegrina. Por lo que de viajar, deberán hacerlo por la ruta provincial 6 y luego tomar el tramo final de la ruta nacional 23. Hay también una alternativa de tomar un tramo de la ruta provincial 8 hasta Los Menucos.

El buen tiempo del arranque de la primavera movilizó a los barilochenses a disfrutar del aire libre. Foto: Marcelo Martinez

La ruta 23 es la vía más directa la para costa y Viedma, además de las ciudades que se ubican a la vera de este camino. La traza está asfaltada desde el este hasta Ingeniero Jacobacci y luego hay algunos tramos más pero mayoritariamente se mantiene la vieja traza de ripio hasta el empalme con la ruta nacional 40, en la entrada de Dina Huapi. La gobernadora días atrás certificó que “está en buen estado”, para alentar a los viajeros.

Para ingresar a Bariloche los turistas deberán descargar una aplicación móvil mediante la cual se registrará la reserva en un alojamiento habilitado para esta instancia (no podrán alojarse en casas de familiares o cualquier otro establecimientos no autorizado), deberán tener una estadía de hasta seis noches y contratar un seguro médico con cobertura de tratamiento de covid-19. No se exigirá un testeo PCR.

Mediante esa aplicación se gestionará un código QR y las autoridades locales tendrán un registro de los turistas, la fecha de ingreso y de salida. Por eso, si no hay evidencia de su retiro de la ciudad en los puestos de control que se instalarán, serán contactados de inmediato.

El municipio, junto a la Cámara de Turismo, también ofrecerá en un sitio web oficial el listado de los hoteles y alojamientos habilitados para esta etapa, las excursiones y paseos permitidos (hoy la mayoría son al aire libre y con actividades individuales o de grupo familiar), además de los contactos para reservar en restaurantes y cervecerías.