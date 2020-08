Con 51 nuevos contagiados, Bariloche se acerca al medio millar de casos activos

Con los 51 nuevos contagios que se detectaron en las 24 horas últimas, Bariloche quedó a un paso del medio millar de casos activos por COVID-19, que transmite el nuevo coronavirus.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud del gobierno provincial, la médica Mercedes Ibero, informó esta noche de jueves que se detectaron 129 nuevos contagios en Bariloche.

Sin embargo, 78 casos habían sido anunciados el miércoles por Ibero, que explicó en ese momento que no habían alcanzado a cargarlos en la plataforma del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SIISA) del Ministerio de Salud de Nación. Por eso, se cargaron este jueves, junto con las 51 personas contagiadas que se confirmaron esta jornada.

Con esos nuevos casos detectados, hay hasta el momento 491 pacientes activos en Bariloche porque contrajeron el virus. También confirmaron 7 nuevos contagios en Dina Huapi (que suma 15 pacientes) y 5 en El Bolsón.

Desde finales de marzo pasado, cuando se detectaron los primeros contagios en la ciudad, hasta la fecha, 991 personas contrajeron la COVID-19 en Bariloche (que tiene una población estimada en 140 mil habitantes). De ese grupo, 482 se recuperaron y 18 murieron. Quedan 491 contagiados.

Ibero informó que había hasta ahora 5 personas internadas en terapia intensiva por COVID-19 en Bariloche y otros 20 pacientes por otras patologías.

Comunicó que había más de 1300 personas aisladas en forma preventiva, porque son contactos estrechos de los casos positivos que se confirmaron estos días. Dijo que alrededor de 250 personas estaban aisladas en hoteles.

Nueva definición

Ibero se refirió además a la nueva definición de casos positivos de Nación, en la conferencia de prensa que dio esta noche de miércoles desde Viedma, con un nuevo reporte de la situación sanitaria de la provincia.

“Nosotros estamos trabajando en eso. La nueva definición es lo que se llaman los positivos por nexo epidemiológico, y solo se aplica a las ciudades donde hay circulación viral, como Cipolletti, Roca y Bariloche”, explicó.

Dijo que si una persona en la familia es positiva, “todos los convivientes que son sintomáticos son positivos sin el hisopado, excepto el personal de salud, las personas con factores de riesgo y sintomáticas graves, que se siguen hisopando”.

Manifestó que cuando se pasa a la etapa de mitigación, que es cuando hay muchos casos en diferentes ciudades, “para no hacer todos los hisopados, que ya sabemos que son positivos, se toma esas personas como si fuesen positivas se los aisla internándolas, más allá del hisopado, excepto el personal de salud”.

“Se los toma a todos como positivos y todos tienen el mismo tratamiento y van a aparecer cargados como personas positivas por nexo epidemiológico”, afirmó Ibero.

Aclaró que, por ahora, “no se va a poner en nuestra provincia lo que sigue a esto, que es el aislamiento domiciliario”. “Nosotros hemos tenido casos de pacientes que ya estaban con cuidados paliativos o enfermedades terminales, pero seguimos intentando, mientras podamos, que todas las personas positivas, más allá de que el positivo sea por nexo epidemiológico, estén internadas”, aseguró.

Sobra la posibilidad de implementar un cordón sanitario en Bariloche, respondió que no es una decisión solo de Salud. “Cuando se deciden los cordones sanitarios, lo que se vio en provincia de Buenos Aires, es que medidas extremas sin salir del ASPO no cambió lo que fueron los números y las curvas”, observó.

Creo que después de 5 meses todos están muy cansados de las cuarentenas estrictas y por más que se dictaminen y se decidan, es muy difícil por el tema económico y por el tema de que todos puedan cumplirla. Y está lo psicológico, lo social”. Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud del Gobierno de Río Negro

“Ojalá que podamos aprender que no necesitamos que nos pongan un cordón sanitario para entender que simplemente con distanciarnos, con usar un barbijo, con lavarnos las manos, con no compartir un mate, con no compartir reuniones sociales evitamos los contagios”.

“Para mí es re difícil pensar que de la única manera que quizás podamos hacer algo es si nos obligan poniéndonos un policía para que no podamos entrar o salir de una ciudad o de nuestra casa”, sostuvo Ibero.

“Le podemos echar la culpa de la pandemia a China, a los muerciélagos, al mundo”, advirtió. “El virus entró a los grandes aeropuertos, a nuestro país, a nuestra provincia, pero no somos ajenos a lo que pasa hoy. Quizás podemos aprender un poco más y sí ser ejemplo nosotros que entendimos lo que es el distanciamiento social”, enfatizó.

Dijo que hay pocos donantes de plasma en Bariloche y en la provincia “para tener 1600 recuperados”. “Ojalá que muchos más se animen. Saber que donar plasma, al igual que donar sangre, es un acto de servicio de amor hacia el otro, es algo muy altruista, es simplemente para ayudar”, explicó.

Y recordó que el tratamiento con plasma “no es magia, no es la vacuna, ni la medicación para el COVID-19, pero en algunas personas ayuda, y sería buenísimo tenerlo a disposición para los pacientes que lo pudiesen requerir”.