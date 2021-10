Con qué documento puedo votar en las elecciones de concejales de Neuquén

El Juzgado Electoral provincial estableció que los documentos válidos para votar el próximo domingo son: la libreta de enrolamiento, libreta verde o celeste, tarjeta celeste o nuevo DNI tarjeta. Incluso el DNI tarjeta con la leyenda “Nó válido para votar” puede ser utilizado si es un ejemplar A.

Solo podrá sufragar la persona que se presente con el documento que figura en el padrón o uno posterior. No podrá votar quien muestre un ejemplar anterior al que figura en la lista del padrón electoral.

No pueden votar los electores que no figuren inscriptos en el padrón de la mesa o no presenten el documento de identidad habilitante que figura en el padrón (o presenten un ejemplar anterior).

Tampoco podrán hacerlo quienes aparezcan en la lista del padrón electoral tachados con una línea roja —línea anulada o inhabilitado/da— .

El próximo domingo 24 de octubre, la ciudad de Neuquén votará nueve concejales titulares y nueve suplentes. Además se votará por el SI o No al Referéndum de la enmienda a la Carta Orgánica Municipal que fue establecido por ordenanza N° 14.205.