Concesionaria regional potencia canales de venta y posventa

Nippon Car, Concesionaria Oficial Toyota para la región de Río Negro y Neuquén, sigue apostando a los medios online de comunicación con sus clientes, una herramienta clave en momentos en que las actividades presenciales quedaron reducidas al mínimo por la pandemia de coronavirus.

La atención remota a través del Call Center de la empresa, el Whatsapp y la página web ha tenido un rol preponderante -ahora reforzado- para la atención de todas las áreas del concesionario en lo que respecta a venta y postventa.

A todo ello se sumó un nuevo elemento de trabajo acorde a los tiempos que corren, ya que la firma implementó el “Protocolo Contacless” (ver video al principio de la nota), que fue incorporado a partir del miércoles 15 de abril con la apertura de los talleres en las distintas sucursales para atención de Servicio Técnico Oficial.





Este protocolo incluye rutinas de trabajo que apuntan de manera superlativa al cuidado del personal de la firma como así también de los clientes que deben circular pese a las restricciones de la cuarentena.

Nippon Car no es ajena a la situación actual del país. Por este motivo no están abiertas las sucursales para los sectores de ventas, administración, repuestos y trámites en general, para de este modo seguir colaborando con la no propagación del virus.

El call center de la empresa brinda asesoramiento de forma permanente.

Pero, para garantizar la atención de sus clientes reforzó la atención de su call center, que sumado a los canales de comunicación online garantizan el asesoramiento necesario para todo tipo de situaciones.

En la selección de venta de unidades 0 km incorporó, además, videos descriptivos de cada vehículo, seguimiento personalizado de sus trámites, de sus Planes de Ahorro o usados e incluso de la selección de repuestos y accesorios.

En tiempos particulares, Nippon Car tiene toda una experiencia digital para estar a la vanguardia de atención a sus clientes y, por supuesto, manteniendo y actualizando las promociones vigentes de cada mes en www.nipponcar.com.ar o por Whatsapp al 2995781722.

Atención de ventas

Con la mayoría de las instalaciones cerradas al público para evitar la propagación del Covid-19, estas son algunas de las medidas con las que cuenta el concesionario para estar en contacto con sus clientes:

Los talleres reabrieron bajo un estricto protocolo sanitario.

• Atención Comercial Remota, tanto para Venta Convencional, como Planes y Usados: Nippon atenderá de manera online, a través del Call Center, vía Whatsapp o a través de la página web, a todos sus clientes, para garantizar una mejor atención:

• Ventas 0Km: 2995781722

• Administración Ventas: 2994084060 · Repuestos y Accesorios: 2995718909 / repuestosnippon@nipponcarsrl.com.ar

• Suscripciones Plan de Ahorro: 2995781722 · Administración Plan de Ahorro: admplandeahorro@nipponcarsrl.com.ar

• Licitación/Adjudicados Plan de Ahorro: 2995950244 / 2994025325.

• Turnos Servicio Técnico Oficial: 2995950574 / 2995339816 / 2995277570 – turnos@nipponcarsrl.com.ar – nipponcar.com.ar/turnos-online

Atención de Servicio Técnico

• Apertura Parcial en horario corrido de 8,30 a 18,00 (solo con turno previo) del Servicio Técnico Oficial (no se realiza Mantenimiento Express) en sus tres sucursales: Casa Central (Perticone 2095, Neuquén), General Roca (Avenida Roca 616), y Bariloche (Rivadavia 730).

Para la recepción de vehículos en casa central, Nippon implementó un servicio llamado Protocolo Contactless, único en la zona, que consiste en la recepción del vehículo bajo condiciones ideales de asepsia, en una limpieza exhaustiva del vehículo con vapor al recibirlo y al entregarlo, y con todos los elementos de protección necesarios, tanto para el personal de Nippon como para los clientes.

¿Dónde sacar un turno de Servicio Técnico? Por mail: turnos@nipponcarsrl.com.ar (todas las sucursales) En nuestro sitio web: www.nipponcar.com.ar/turnos-online (todas las sucursales)

Por teléfono:

• Neuquén: Cel: 2995950574 / 2995339816 / 2995277570

• Roca: (0298) 4420717

• Bariloche: (0294) 4433890

Servicio de taller móvil para atención de flotas.

• Servicio Técnico Móvil. Disponible para planes de mantenimientos a empresas o en localidades del interior con turno previo. Preguntá por el cronograma de visitas a turnos@nipponcarsrl.com.ar o al 2995950574 / 2995339816 / 2995277570.

La misma atención, sin moverse de casa

Además, Nippon Car, para seguir cerca de sus clientes, se encarga de manera online de todos los trámites relativos a la compra de un vehículo, desde la descripción del mismo a través de videos y la recepción de la documentación, hasta la tasación vía remota de los vehículos usados, con la sola recepción de fotos y/o videos a convenir con el cliente.

Respecto del mantenimiento y la garantía, esta no se vencerá para aquellas unidades cuya cobertura original llegara a su fin entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, que se extenderá de forma automática hasta el 31 de diciembre de 2020. Se recomienda a todos los clientes cuya garantía esté por expirar, que se comuniquen con la Concesionaria.

En síntesis: ya sea Venta Convencional, Ahorro, Repuestos, Usados, Servicio Técnico o Consultas, Nippon Car, Concesionaria Oficial Toyota, está cerca de sus clientes para solucionar sus dudas y todos los temas relacionados con sus vehículos. Esta situación particular pasará, y cuando eso suceda, nos encontrará más unidos, más cerca que nunca. En el mismo camino.