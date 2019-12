Concesiones y servicios turísticos, el nuevo desafío municipal en Viedma

La nueva gestión municipal de la capital provincial pone el acento en las concesiones de servicios en el área de turismo y anunció una nueva ordenanza para ordenar las prestaciones y una mayor control.

Sobre el tema Marcos Magnanelli, secretario de Turismo y Desarrollo Sostenible, indicó que por directivas del intendente Pedro Pesatti “tenemos que realizar un ordenamiento, porque hubo falta de presencia del estado municipal” que condujo “a conflictos que no tendrían que haber ocurrido en los procesos de concesión” y explicó que “hay varios lugares que necesitan un esquema de inspecciones y de cumplimiento de contrato, hay situaciones muy complejas para resolver de acá en adelante. Vamos a privilegiar los servicos y que las concesiones estén acorde a lo que buscamos como destino turístico para Viedma”.

Además, adelantó que “hay un proyecto para iniciar concesiones de nuevas áreas en la costanera y en El Cóndor, con servicos de excelencia y con procesos de excelencia” porque, insistió, “todo lo que pasó en el área de concesiones no hubiera pasado con buenos esquemas de control por parte del municipio”.

El nuevo funcionario reconoció que “estamos viendo el estado de las concesiones, a varias se les ha otorgado una extensión del permiso para poder pasar la temporada porque se venía la fecha encima y no queríamos perder el servicio que se brinda” y anticipó que el proceso para seis concesiones se abrirá en los primeros días de febrero próximo.

Sobre la marcha actual de algunos espacios sostuvo que “una de las más emblemáticas es El Barco, que está en obra, está por ponerse en funcionamiento” y los nuevos concesionarios “esperan tenerlo funcionando para el 20 de diciembre”.

El edificio no estaba en condiciones de prestar “el servicio que el concesionario pretendía, tenía cortado el servicio de agua y la electricidad” y en el complejo La Balsa “la situación es más compleja, se sabe los inconvenientes que hubo con el antiguo concesionario”.

Agregó que “se está arreglando y esperan ponerlo en funcionamiento para fin de año” porque “requiere de obras más intensas por el nivel de inoperatividad que había quedado el espacio” y “no tengo el detalle específico de obras, pero los concesionarios quieren ponerlo en funcionamiento cuanto antes”.

Sobre la Terminal de Ómnibus dijo que terminó el proceso de licitación, la gestion anterior dejó un decreto para firmar y “está en revisión. Hay un ganador de la licitación que no es el que está desde hace muchos años” y sostuvo que “está operativo el kiosco y no lo confitería”.

En la costa Atlántica las concesiones “están enfuncionamiento los paradores, todos con permisos provisorios hasta el 30 de abril o extensiones de contratos” y detalló que “las concesiones vencen en diciembre y siempre nos agarran con la temporada encima” por eso “ahora vencerán en abril”.

En La Lobería “está todo bien, ayer estuvimos reunidos con los concesionarios del cámpig y de la confetería que tienen permisos provisorios de la gestión anterior” y recordó que “recién ahora el municipio tomó posesión” de esos lugares.

Un tema que tendrá un análisis especial es el funcionamiento de los carritos de comidas en la zona de la costanera que “no son concesiones, pero es un tema que vamos a regular, vamos a invitar al sector para que trabajemos juntos para poner un marco de control, para que se desarrolle de forma eficiente” porque la ordenanza que regula la actividad “es muy antigua, en ese momento no estaba este tipo de restaurante portátiles” por ejemplo “la ordenanza establece que o se puede poner un carro a menos de 200 metros de un restaurante habilitado o a menos de 100 metros entre un carro y otro, cuestiones que no se cumplen en absoluto” y resaltó que “sólo tiene una habilitación bromatológica y, hasta ahora, no se qué tipo de control se ha hecho”.

Magnanelli anticipó que “vamos a hacer una ordenanza nueva y todos vamos a aportar, que le sirva a los propietarios de los carros pero que esté en función del desarrollo de la cuidad, sobre todo en el uso del espacio público porque, por ejemplo, la ordenanza establece que a la noche los carros deben moverse” por eso es un sector que “hay que ordenar” y “vamos a hacer una ordenanza que les sirva a todo”.