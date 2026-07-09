Cipolletti festejó el 9 de Julio con la inauguración de un puente en la zona rural
La ciudad celebró el Día de la Independencia con la habilitación del nuevo puente de acceso al barrio Michi Michi. La obra mejora la circulación en la zona rural y brinda mayor seguridad para las familias que viven en el sector.
Cipolletti conmemoró este 9 de Julio con un acto patrio en el barrio Michi Michi, donde quedó inaugurado el nuevo puente de ingreso al sector rural. La obra incorpora un acceso de doble mano y busca mejorar la seguridad y la conectividad para los vecinos.
La ceremonia reunió a familias, instituciones y artistas locales, con presentaciones de danzas folclóricas, poesías y comidas tradicionales.
Nuevo puente en Michi Michi: la obra que mejora el acceso a la zona rural de Cipolletti
A traves de las redes sociales, el intendente Rodrigo Buteler afirmó: «Hoy vivimos un Día de la Patria muy especial. Un acto cercano, emotivo y en el corazón de un barrio, rodeados de vecinos, familias, danzas folclóricas, poesías, tortas fritas y ese sentimiento que nos une cada 9 de Julio».
El jefe comunal destacó que se trata de «una obra que los vecinos de Michi Michi esperaron durante muchos años«.
«Un acceso más seguro, más amplio y de doble mano. Una obra que cambia la vida cotidiana de las familias del barrio», agregó.
El jefe comunal también remarcó la importancia de llevar infraestructura a todos los sectores de la ciudad. «Creemos en una ciudad que crece en cada rincón. La zona rural también es Cipolletti y merece la misma infraestructura, las mismas oportunidades y el mismo compromiso que cualquier otro barrio», sostuvo.
UN 9 DE JULIO COMO NOS GUSTA VIVIRLO EN LOS BARRIOS— Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) July 9, 2026
Hoy vivimos un Día de la Patria muy especial. Un acto cercano, emotivo y en el corazón de un barrio, rodeados de vecinos, familias, danzas folclóricas, poesías, tortas fritas y ese sentimiento que nos une cada 9 de Julio.
Y qué… pic.twitter.com/fsaM9jSZC9
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