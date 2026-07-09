Cipolletti festejó el 9 de Julio con la inauguración de un puente en la zona rural

Cipolletti conmemoró este 9 de Julio con un acto patrio en el barrio Michi Michi, donde quedó inaugurado el nuevo puente de ingreso al sector rural. La obra incorpora un acceso de doble mano y busca mejorar la seguridad y la conectividad para los vecinos.

La ceremonia reunió a familias, instituciones y artistas locales, con presentaciones de danzas folclóricas, poesías y comidas tradicionales.

Nuevo puente en Michi Michi: la obra que mejora el acceso a la zona rural de Cipolletti

A traves de las redes sociales, el intendente Rodrigo Buteler afirmó: «Hoy vivimos un Día de la Patria muy especial. Un acto cercano, emotivo y en el corazón de un barrio, rodeados de vecinos, familias, danzas folclóricas, poesías, tortas fritas y ese sentimiento que nos une cada 9 de Julio».

El jefe comunal destacó que se trata de «una obra que los vecinos de Michi Michi esperaron durante muchos años«.

«Un acceso más seguro, más amplio y de doble mano. Una obra que cambia la vida cotidiana de las familias del barrio», agregó.

El jefe comunal también remarcó la importancia de llevar infraestructura a todos los sectores de la ciudad. «Creemos en una ciudad que crece en cada rincón. La zona rural también es Cipolletti y merece la misma infraestructura, las mismas oportunidades y el mismo compromiso que cualquier otro barrio», sostuvo.