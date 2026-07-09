El inglés Quansah recibió dos partidos de sanción por su roja ante México en octavos de final

El defensor inglés Jarell Quansah, expulsado en los octavos de final del Mundial ante México, fue castigado este jueves con dos partidos de suspensión, por lo que será baja en el próximo duelo de cuartos frente a Noruega.

La FIFA sancionó a Jarell Quansah con dos partidos de suspensión por su expulsión ante México

Esta suspensión suma un inconveniente para los Tres Leones en el puesto de lateral derecho, ya que el único especialista, Reece James, se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión muscular.

El regreso de James para el duelo del sábado ante Noruega en Miami no está confirmado, después de que estuviera también ausente del entrenamiento de Inglaterra este miércoles en Kansas City.

Quansah, jugador del Bayer Leverkusen de 23 años, fue expulsado en el minuto 54 del cruce ante México en el estadio Azteca por una dura plancha a Jesús Gallardo.

Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro iraní Alireza Faghani le mostró la tarjeta roja directa.

Inglaterra, que se imponía por 2-1, terminó resistiendo ante México con un jugador menos y logró avanzar a cuartos al impornerse por 3 a 2.

Con la sanción de dos partidos a Quansah, dictada este jueves por el Comité Disciplinario de la FIFA, significa que se perderá el choque contra Noruega y, en caso de victoria de Inglaterra, las semifinales frente a Argentina o Suiza.