Confirman condena a 12 años de prisión un caso de abuso contra un menor

El Tribunal de Impugnación resolvió un pedido de apelación presentado por un hombre imputado por un caso de abuso contra un menor de Villa Regina, y confirmó la pena de 12 años de prisión que había impuesto en Tribunal de Juicio.

El condenado es un hombre de 35 años que permanece detenido con prisión preventiva, y tras la confirmación de la pena, empezará a cumplir con la reclusión determinada por la justicia.

El caso ocurrrió en 2014 en Villa Regina cuando la víctima tenía 13 años, aunque recién pudo relatar a sus padres lo ocurrido cuatro años más tarde. En 2018 se abrió la causa con la imputación y detención con prisión preventiva contra el sujeto acusado.

El Tribunal de Juicio a mediados de este año había definido la pena de 12 años de prisión contra el imputado por la causa de “abuso sexual con acceso carnal, dos hechos en concurso real, ambos en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores, agravada por amenazas y violencias”. Mientras que luego el imputado a través de sus abogados defensores presentó una apelación ante el Tribunal de Impugnación que ratificó la actuado en la primera instancia y confirmó la condena a 12 años de prisión.

En su fallo el Tribunal de Impugnación señaló que los hechos de abuso ocurrieron en 2014, cuando el imputado aprovechando la ausencia de los padres del menor, lo sometió mediante la fuerza y bajo amenazas de muerte. "En ambos episodios el hombre aprovechó su superioridad física y las amenazas para cometer los abusos, que terminaron corrompiendo el normal desarrollo psicosexual de la víctima”, indicaron los integrantes del tribunal.

Al desestimar el planteo, apuntaron que "la teoría del caso de la Defensa, en cuanto a que la acusación en contra de su asistido reposa en el supuesto maltrato sufrido por la víctima a manos de su padre, por no cumplir el estándar de 'macho' que él pretendía de su hijo, no encuentra sustento alguno en la prueba rendida en el legajo; ninguno de los testigos que depusieron en el juicio abonaron esta teoría del caso, no habiendo la Defensa logrado a lo largo del juicio poner en duda ni desvirtuar los testimonios e informes que han sido valorados en el presente y que, en conjunto, no hacen más que sostener la acusación contra D., y el acompañamiento incondicional de los padres de la víctima desde el develamiento hasta la fecha”.

Por otra parte, el Tribunal de Impugnación también analizó otros hechos de abuso que sufrió la víctima y una causa en la que se encuentra como imputado por delitos contra la integridad sexual, y consideró que "no se expresó ni se advierte la importancia o relación con el presente caso la situación procesal -en otro legajo- del aquí víctima en cuanto estaría imputado por un hecho de abuso sexual. Además, destaco que esta circunstancia (confirmada por el Ministerio Público Fiscal) no significa que deba desecharse la credibilidad y/o veracidad de su testimonio en la investigación que lo tiene como víctima".