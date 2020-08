Tras la peor semana del coronavirus en Bariloche, aplican nuevas restricciones

Bariloche cerró su semana más negra en cuanto a contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Con 204 nuevos casos en los últimos siete días, un 30,5% del total de los afectados, la ciudad comienza hoy una nueva etapa con restricciones y una vuelta atrás moderada.

Las cifras del coronavirus en la ciudad andina se dispararon en la última semana de julio, con un pico registrado el viernes con 68 personas infectadas en solo 24 horas. Estos indicadores y el retorno a ciudad con circulación comunitaria del virus, con un 30% de casos que no tienen nexo epidemiológico, llevaron a las autoridades sanitarias a anunciar mayores limitaciones hasta el 16 de agosto.

Hasta ayer, Bariloche sumaba 669 personas afectadas por la covid-19, lo que representa un 31% del total de Río Negro. Actualmente es la ciudad con más casos activos, con 223, y lidera la lista de personas fallecidas con 18 decesos.

En la práctica desde hoy se regresa al esquema de salidas según terminación del DNI, aunque esta vez será distinto al cronograma que ya se aplicó meses atrás porque los números pares podrán ir a los comercios los días lunes, miércoles y viernes; y los impares los martes, jueves y sábados. Este cambio generó malestar de la comunidad que se tradujo en las redes sociales y posiblemente llevará a la confusión.

Las salidas según la terminación del DNI será solo para comercios esenciales y no esenciales, que a partir de hoy podrán abrir de 8 a 18. También se acota al mismo horario los servicios de take away y delivery.

Las cafeterías y confiterías continuarán sin restricción de DNI y sin reserva previa, mientras que los restaurantes y cervecerías solo podrán tener atención al público hasta las 18, por lo que se estima que muchos directamente no abrirán sus puertas en esta nueva etapa ya que tenían concentrada su actividad en horario nocturno.

Las actividades en gimnasios y natatorios, así como también los deportes individuales al aire libre, no tendrán restricción de DNI. Esto incluye la asistencia de esquiadores y snowbordistas en el cerro Catedral que volverá a habilitar sus pistas el martes.

Las nuevas medidas incluyen el cierre de todos los comercios los días domingos, a excepción de farmacias y estaciones de servicios, la restricción de circular el resto de los días, a partir de las 19.