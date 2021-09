Conflicto mapuche: arman un «corredor humanitario» en Cuesta del Ternero

Integrantes de comunidades mapuches y sectores no mapuches acampan a metros del Destacamento de Cuesta del Ternero desde ayer. Reclaman que les permitan llevar alimentos a la Lof Quemquemtreu que, desde la semana pasada, ocupa un predio a unos 30 kilómetros de El Bolsón.

"Se dio la necesidad de armar un corredor humanitario para llevar alimentos. No pretendemos discutir el conflicto madre. No nos queremos meter en el territorio. Pero hace cuatro días que la gente no se alimenta y no sabemos en qué situación está", señaló Mauro Millán, lonko de la Lof Pillañ Mawiza.

El grupo aguarda una respuesta favorable por parte de la justicia para trasladar los alimentos. "La idea es que un par de personas acerquen los alimentos. No pretendemos ir masivamente. Hay personas ancianas y niños", dijo Millán.

Recalcó también que el lugar "está sitiado por fuerzas de seguridad. Vengo de ahí y es imposible avanzar porque está la policía". También cuestionó que la escuela no dicta clases ya que se usa el establecimiento como base de operaciones de las fuerzas policiales.

Respecto al destacamento policial de Cuesta del Ternero se mostró sorprendido: "Es llamativa la precariedad del destacamento en materia de comunicación. Hay un solo teléfono obsoleto que, según el jefe, no anda. Por suerte, no hubo hechos de violencia porque todo lo llevamos en términos de diálogo. Pero no hay comunicación. Sorprende la desidia estatal".

Ayer por la mañana, el Ministerio Público Fiscal autorizó el ingreso de un grupo de referentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci), la APDH y el Parlamento Mapuche para verificar el estado de salud de las personas que ocupan el predio. "Estaban en buen estado. No fue necesaria la atención médica ya que nadie fue agredido", informaron fuentes judiciales.

Al respecto, Millán señaló que se encontraron vainas de 9 milímetros en el sector.

Desde las comunidades denunciaron que hubo represión. Foto: gentileza

"Seguimos esperando la decisión de la justicia respecto del pedido concreto de ingreso de alimentos y por segunda vez, se plantea el pedido de una instancia de diálogo. La primera vez, el fiscal Arrien se comprometió a dialogar este lunes, pero el acuerdo se rompió de manera unilateral. Consideramos que hubo una embocasada de la justicia", expresó el lonko.

Al ser consultado sobre el lugar en conflicto, Millán insistió en que "el predio no estaba habitado. No hay construcciones. Son tierras fiscales. Este empresario Rocco tiene un permiso de forestación de pinos. Y es un descontrol. Por eso, mucho de lo que se quemó en el verano fue por este atentado contra el lugar".

Cuestionó que "se trata de un empresario con privilegios. Le han otorgado una cuantas hectáreas para que plante de manera indiscriminada un monocultivo. Todas las comunidades, de alguna manera, están atravesadas por esta política que hace más de 20 años practicó el estado y hoy no saben cómo resolver".