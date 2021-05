Conmebol rechazó el pedido y River no tendrá arquero en la Libertadores

Diaz no podrá estar presente en el partido ante Independiente Santa Fe.

Conmebol rechazó hoy el pedido de River para sumar dos arqueros y mañana ante Santa Fe de Bogotá, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, tendrá un jugador de campo defendiendo los tres palos.

Luego de que los cuatro goleros inscriptos en la lista de buena fe se contagiaran de coronavirus con otros 16 compañeros, la dirigencia del Millonario le solicitó a la entidad madre del fútbol sudamericano la posibilidad de anotar a Leo Diaz pero la respuesta fue negativa.

Con 20 futbolistas afectados por Covid-19, entre ellos Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli (los cuatro arqueros), mañana en el Monumental atajará Jonatan Maidana, Milton Casco o Tomás Lecanda y River, además, no sólo no tendrá suplentes sino que no completaría los 11 para la formación inicial.

El Millonario no llega a juntar once jugadores para el partido de mañana a las 21 en El Monumental y ahora es una incógnita quién irá al arco.

Lo que ocurrirá mañana será un hecho hecho histórico, ya que será la primera vez en la era profesional que River saldrá a jugar con 10 hombres y con un futbolista que no es arquero debajo de los palos

La razón por la cual Conmebol rechaza el pedido de River para incluir arqueros a la lista de Copa, es que no considera que el coronavirus sea una lesión en los términos del artículo que habilita a los clubes a pedir reemplazo para los arqueros.