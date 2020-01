Conmoción por el repunte de la violencia en Cutra Co

La gran conmoción que causó entre los integrantes de la fuerza neuquina y la comunidad en general, el homicidio del policía Luis Gabriel Nahuelcar, ocurrido en el barrio Peñi Trapun de Cutral Co volvió a poner en debate los niveles de violencia en las dos ciudades.



Ayer, una formación de los compañeros del grupo SEM y de las demás dependencias policiales esperó el paso del coche con los restos de la víctima, al ingreso de Plaza Huincul. Los acompañaron en caravana hasta la salida de Cutral Co. Luego siguieron hacia Zapala, donde serán velados.



Al mismo tiempo, desde la Fiscalía se emitía la orden de captura y detención del sospechoso de homicidio agravado: José Luis Espinoza.



El año que se inició volvió a sacudir a los habitantes de estas dos ciudades con un hecho de sangre. Y una vez más, el eje de la discusión está planteado en qué ocurrió con las medidas implementadas luego de la movilización y el petitorio entregado a las autoridades provinciales y locales, tras el homicidio del niño Luciano Fuente.



De los 26 puntos que tenía el petitorio elaborado por el grupo de vecinos que se movilizó y cortó la ruta 22, al ingreso de Plaza Huincul, el único que se cumplió de manera cabal y casi de inmediato fue la demolición del bloque de departamentos C9, en el barrio Belgrano de Cutral Co.



Esa tira de departamentos – que está situada a unas diez o doce cuadras de distancia donde balearon al efectivo policial Nahuelcar- fue totalmente destruida con una detonación y a los pocos días, el lugar quedó como si nunca hubiese existido.



Los demás pedidos se cumplieron parcialmente, o durante algún tiempo y luego con el paso de los días, se discontinuaron.



Un caso es el de las fuerzas de Gendarmería Nacional que su llegada hizo que se levantara el corte de la ruta 22. Sin embargo, los operativos de control vehicular sobre la vía nacional, provocó más enojos que satisfacciones entre los vecinos porque reclamaban su inserción en la ciudad.



Su actuación se limitó a la concreción de allanamientos puntuales, según las órdenes emanadas del Juzgado Federal de Neuquen. Y en el caso de existir más procedimientos serán convocados para su ejecución pero no se instalaron de manera permanente como lo mencionaba el petitorio. De todos modos, su presencia no evitó que los hechos de sangre ocurrieran porque un nuevo homicidio se sumó a la lista en el barrio Progreso.



Una situación similar se observó con los refuerzos que llegaron desde la Policía provincial. Durante las primeras semanas, era común observar por diferentes puntos de la ciudad los operativos de control de autos y de personas, el secuestro de motos y los patrullajes. Pero lentamente, fueron espaciándose los envíos de refuerzos.



Antes de Navidad, en la ceremonia de egreso de los agentes policiales, se insistió en conocer qué número iba a ser destinado a la zona aunque no hubo respuestas concretas al respecto por parte de las autoridades policiales. Y en proceso de avance están los dos destacamentos comprometidos: uno en Otaño (ya finalizado) y otro en Peñi Trapún.



En el caso del homicidio del policía Nahuelcar, el lugar donde se produjo que está circunscripto a unas dos cuadras, al sudoeste del barrio Peñi Trapún. Hay diferencias desde hace tiempo con integrantes de dos familias que concluyen con reyertas y peleas entre ellos hasta que es convocada la policía al lugar. Así fue como le dispararon al uniformado que ayer era despedido por sus compañeros de toda la fuerza.

En números 300 kilos de explosivos se utilizaron para demoler las casas del barrio Belgrano. Fue la primera medida ejecutada. 250 efectivos policiales participaron ese día para resguardar a los vecinos que viven en las inmediaciones.

Hay un sospecho y es buscado intensamente por la policía

La causa judicial iniciada para lograr el esclarecimiento del homicidio del cabo Luis Gabriel Nahuelcar, sigue en marcha. Ayer, se lanzó la búsqueda para dar con el presunto autor. Se trata del joven José Luis Espinoza, cuyo último domicilio fijado es el barrio Peñi Trapún, el mismo donde ocurrió el homicidio.

Después de la serie de allanamientos ordenados por la fiscal Marisa Czjaka, donde el primer día se concretaron ocho diligencias en total, se dispuso la demora de cinco personas. Sin embargo, entre ellos no estaba el sospechoso del homicidio.

Ahora, con más elementos y testimonios reunidos en la causa, la fiscal emitió la búsqueda de Espinoza. Además se secuestró una carabina que se estima es calibre 22.

Hoy, a las 8:30 se ofrecerá una conferencia de prensa por parte de la Fiscalía. La investigación que se abrió es por homicidio agravado y tiene como víctima al cabo Nahuelcar.

Ayer, después de haber concluido todos los trámites para la ablación de órganos –el efectivo era donante- y finalizada la autopsia se dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares. El coche de la empresa de servicios fúnebres, antes de llegar a Plaza Huincul, encabezó la caravana rumbo a Zapala, de donde era oriundo.

Sus compañeros del SEM fueron los que más conmovidos, aunque los rostros de congoja se repetían en todo el resto de los uniformados que hicieron una formación. La motocicleta que utilizaba Nahuelcar, cubierta con una bandera provincial acompañó la caravana. Durante todo el paso por la ruta 22, en especial, a la altura de El Cristo en Cutral Co fueron varios los vecinos que esperaron el paso de los restos del cabo. Los bomberos voluntarios también acompañaron con una de las autobombas y encendieron las sirenas.

En Zapala, se esperaba un recibimiento similar. Ayer por la tarde, un grupo de vecinos identificados con una bandera que rezaba “familia policial” realizó una marcha por las principales calles de Cutral Co.

El padre del joven policía de Cutral Co pidió justicia

Desde las puertas del Policlínico de Neuquén, donde despidieron los restos del joven cabo de la policía Luis Nahuelcar, los familiares del efectivo manifestaron su desdicha y pidieron justicia.

El efectivo recibió un tiro en la cabeza el miércoles y en horas de la noche confirmaron su muerte. El padre del cabo advirtió a los responsables y dijo con dolor: “No quiero agregar otra tragedia a mi familia, pero que va a pagar, va a pagar por las leyes o como sea”.

Los familiares de Nahuelcar se trasladaron de Zapala y desde ayer se encontraban en Neuquén capital. Al mediodía, luego de la ablación de órganos, el cuerpo del joven policía fue puesto a disposición de la fiscalía para realizar la autopsia y luego hacer el traslado de los restos hacia Zapala, donde se realizará el velorio.

El padre de Nahuelcar, Luis Alberto, manifestó que en las últimas horas recibió mucho apoyo y expresó disculpas “a los que no pude responder, en mi estuvieron todos. Es que ayer era un día muy complicado porque se me estaba yendo mi hijo”.

En ese momento explicó que no han mantenido contacto con la fiscalía para conocer el avance de las investigaciones y que por el momento no quieren saber detalles. “Ahora quiero llevarme a mi hijo a Zapala conmigo y hacer el duelo con la familia y después ver como sigue la investigación”, manifestó.

Añadió que le hizo una promesa a su hijo en el lecho de muerte: “Hace un rato que fue la última vez que lo vi, le prometí que voy a hacer lo posible para que esto cambie, no pueden seguir matando policías. Acá cuando la policía hace algo en cumplimiento de su deber para la justicia el policía ya entra condenado o juzgado, es culpable sin haberse probado nada. Los delincuentes hasta que no se demuestra lo contrario son inocentes”, se quejó.

Por último se dirigió a la persona que le dio el tiro por la nunca y lanzó una advertencia: “Yo no soy vengativo, no quiero agregar otra tragedia a mi familia, pero quien hizo esto que va a pagar, va a pagar por las leyes o como sea. Va a pagar por todo el daño que le hizo a la familia. No se llevó a un policía, al policía lo dejamos de lado. Se llevó a mi hijo, a mi hijo mayor”, finalizó sin ocultar las lágrimas.