Conocé a los ganadores del Yo Corro Las Grutas

En un ajustado y vertiginoso final Hugo López, de San Antonio Oeste; Maximiliano Pinchulef, de General Conesa, y Javier Millapi también sanantoniese fueron los tres primeros corredores en atravesar la línea de llegada del Yo Corro en Las Grutas, la carrera recreativa organizada por el diario "Río Negro".

El circuito total fue de 6 kilómetros en una jornada con buen clima y algo de viento. El pelotón largó a las 9.30 desde las inmediaciones del Casino. Luego, bajó a la playa por la tercera bajada. Desde allí se dirigió a Piedras Coloradas y regresó por la cuarta bajada.

"Vinimos con una buena sensación para hoy", dijo Hugo López el sanantoniese primero en arribar y quien ayer nomás había ganado otra competencia.

Fotos Martín Brunella y Matías Garay

Por su parte, Maximiliano Pinchulef salió segundo y también era la segunda vez que venía a competir luego de que el año pasado había logrado alzarse con el primer premio. "Es una linda carrera, se corrió fuerte", declaró mientras intentaba normalizar su respiración. Tiene 22 años y es de General Conesa.

Con sólo 16 años, Javier Millapi salió tercero y vino a participar desde San Antonio Oeste porque le gusta la carrera. Además destacó la gratuidad de la misma, un aspecto que -en esta época de crisis económica- no pasa desapercibido y permite a muchos corredores participar de la experiencia.

"Es la primera vez que participo, me habían invitado años anteriores pero no me sentía preparado. Me gustó, muy lindo el ambiente", expresó con la alegría propia de quien obtiene tan buen resultado.

