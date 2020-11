Contardi aseguró que el Rincón Club de Campo no tendrá privilegios

El intendente capitalino, Mariano Gaido, le ofreció al barrio privado una propuesta para la regularización de las tierras ocupadas que incluye el pago de una cifra millonaria, un permiso de uso y la apertura de una calle. La comisión vecinal de Rincón de Emilio, se opuso a la propuesta. Desde el Municipio aguardan la respuesta del barrio privado y sostienen que todo se realizará públicamente a través del Concejo Deliberante. Una vez más, recalcaron que la apertura del camino costero es "irrenunciable".

El coordinador de Gestión Municipal, Gastón Contardi, en diálogo con Vos a Diario, el programa de RN Radio, señaló a propósito de la oferta presentada al country que "es irrenunciable la devolución de la costa del río Neuquén para todos los neuquinos". Allí no sólo se abrirá una calle sino que también se contruirá una bicisenda y sendas peatonales que recorran la margen del río Neuquén.

Y agregó: "respecto a la negociación que se está llevando a cabo con el Rincón Club de Campo esto tiene que ser aprobado por una asamblea y posteriormente pasa por el Concejo Deliberante". Y subrayó que más allá de la propuesta que se hizo pública, una vez que se avance "va a ser una discusión pública y la información va a ser pública y el Concejo va a ser el que lleve adelante esta discusión".

La propuesta que el ejecutivo municipal le realizó al country tiene dos puntos: uno es la venta de 8.000 metros cuadrados para que barrio pueda construir una calle interna y no vea afectada su circulación; y el otro es la cesión de 8 hectáreas de una reserva natural de la ciudad que fue apropiada por el barrio privado para montar los últimos hoyos de su cancha de golf.

El tercer punto del plan es que, según la Municipalidad, no tiene discusión: la recuperación de la costa del río.

En diálogo con el porgrama de RN Radio que conducen Virginia Trifogli y Mario Rojas, Contardi resaltó que esta propuesta de regularización de las tierras ocupadas por el Rincón Club de Campo "lo que ha puesto en evidencia es que todos los vecinos de Neuquén somos iguales ante la ley y ante las normas y en este caso ante las ordenanzas".

"Si uno le pregunta a los vecinos de Neuquén sí alguna vez pensaba que se iba a poder abrir una calle, una bicisenda y un lugar para caminar en el Rincón Club de Campo y que se iba a recuperar la costa del río, era prácticamente impensado y eso no está en discusión, es una decisión ya tomada y va a suceder", aseveró el coordinador de Gestión Municipal.

"En ese lugar hay personas que tienen poder y también hay personas con mucho poder adquisitivo, y sin embargo lo que se está haciendo es recuperar, para todos los neuquinos, la costa del río", subrayó Contardi.

Sobre el posible riesgo ambiental que corre la reserva natural con la permanencia de la cancha de golf, el funcionario aseguró que disponen de informes que indican que ese riesgo no existe. "Si se diera una ocupación para construcción claramente si, si se hiciera otro tipo de uso cambiaría la condición del lugar. Los informes que tenemos nosotros dicen que no modifica en gran medida el lugar por lo tanto eso no estaría en riesgo para nada", señaló.

Respecto de la diferencia del accionar ante la "toma VIP" y el resto de la tomas de tierras en la ciudad, el coordinador de Gestión Municipal resaltó que "el gobierno municipal no ha reprimido a nadie. Lo que si a hecho es donde hay una toma presentar la denuncia como corresponde en los lugares donde hay espacios públicos". Y recalcó que "ante una toma o una usurpación como la del Rincón Club de Campo, en este caso, o como se dio en el distrito 7, lo que intentamos es recuperar la tierra que pertenece a todos los neuquinos. Y esto se hace de la misma manera".

Contardi también adelantó que una vez que se salde la discusión sobre las tierras que están en inmediaciones del Rincón Club de Campo comenzará "otra negociación" con el barrio Boca Hue que también es privado y tiene costa en el río Neuquén. "Es otra negociación que se va a dar en breve.

La intención del intendente es que la calle o la costa del río se pueda recorrer libremente en toda su extensión", confió el funcionario.

En el oeste de la ciudad, en el sector de Isla Verde, también hay un proyecto de extensión del paseo costero que involucra a tierras costeras a barrios privados. Allí el intedente Gaido resaltó que no se les consultará sino que simplemente se les avisará. Al respecto Contardi señaló que "las obras van a empezar muy pronto" y que "se están terminando los proyectos ejecutivos". Serán 2 kilómetros de paseo costero con iluminación.