Cobre y oro en San Juan: reportaron nuevos hallazgos en el proyecto Piuquenes

La canadiense Andina Copper publicó los resultados del ensayo de perforación que realizó en el proyecto de cobre y oro Piuquenes, ubicado en San Juan, de los cuales se destacó un nuevo hallazgo que le permite a la empresa ampliar sus expectativas en la zona.

Según indicó el informe, el estudio se realizó en los pozos PIU12 y PIU13, ambos del objetivo Piuquenes Norte, el cual fue su último prospecto generado y nunca había sido perforado hasta el momento. La campaña de perforación había sido diseñada para evaluar un objetivo geofísico discreto de magnetotelúrica delimitado en el programa de prospección geofísica de la empresa para 2026.

Entre los resultados, el más destacado correspondió al pozo PIU13, que confirmó el descubrimiento de un nuevo sistema pórfido cobre-oro. El mismo interceptó 468 metros con una ley promedio de 0,50% de cobre 0,30 gramos por tonelada de oro y 3,04 gramos por tonelada de plata, localizado a partir de los 700 metros de profundidad.

Ubicación del proyecto Piuquenes. Imagen: Andina Copper.

Joseph van den Elsen, presidente y director ejecutivo de Andina Copper, aseguró estar satisfecho por la información recibida, y sostuvo que «los valores de alta ley de cobre y oro en PIU13 confirman un nuevo descubrimiento, próximo a la mineralización superficial de alta ley de cobre y oro de Piuquenes Central».

«De manera significativa, solo se ha evaluado una fracción de la gran anomalía geofísica de Piuquenes Norte, y ahora estamos diseñando la siguiente fase de perforación para ampliar lo que podría ser un descubrimiento nuevo y significativo de pórfido a lo largo del emergente cinturón del Mioceno de San Juan», adelantó.

La gran anomalía geofísica mide aproximadamente 800 por 700 metros, se dirige hacia el norte-noreste y permanece en gran medida sin analizar.

«Desde enero de 2025 hemos avanzado rápidamente en el proyecto Piuquenes y hasta la fecha hemos perforado tres centros de pórfido inmediatamente adyacentes al norte del proyecto de cobre-oro de Altar, de Aldebaran Resources Inc.«, añadió.

En ese caso, el presidente y director ejecutivo se refirió a los hallazgos en los objetivos Piuquenes Central y Piuquenes Este, previos al recientemente registrado en Piuquenes Norte. Por otra parte, el proyecto Altar es uno de los mayores depósitos de cobre aún no desarrollados en Argentina, y se encuentra muy próximo a Piuquenes.

En esa línea, el presidente y director ejecutivo señaló que otros grandes proyectos de cobre del cinturón mioceno de pórfidos de San Juan incluyen El Pachón (Glencore), aproximadamente a 30 km al sur, la mina de cobre Los Pelambres (60% Antofagasta plc) en Chile, y Los Azules (McEwen Copper), 50 kilómetros al noreste.

Desde Andina Copper se indicó que los resultados finales del ensayo se integrarán con los registros geológicos actualizados en un modelo geológico tridimensional refinado para Piuquenes Norte. Este conjunto integrado de datos se utilizará para finalizar el diseño de un programa de perforación de seguimiento, con prioridad para probar la continuación norte-noreste y la extensión de profundidad no probada de la anomalía magnetotelurica.