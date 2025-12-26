Del ruido cero a las rutas cuidadas: cómo Neuquén refuerza la presencia del Estado en las Fiestas

Las Fiestas son un momento esperado, de reencuentros, viajes y celebraciones. Pero también son días donde los riesgos aumentan: más tránsito en las rutas, consumo elevado, compras informales y prácticas que pueden poner en peligro la salud y la convivencia. Frente a ese escenario, el Estado neuquino decidió estar presente, con acciones concretas que atraviesan la vida cotidiana de las familias.

En Neuquén, la pirotecnia sonora está prohibida por la Ley Provincial N° 3371. No es una norma abstracta: es una política pensada para proteger a personas con discapacidad, niñas y niños, personas con Trastorno del Espectro Autista, adultos mayores, animales y al ambiente.

Durante estas Fiestas, la Subsecretaría de Discapacidad y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano reforzaron las tareas de concientización, recordando que el ruido no es parte inevitable de la celebración. La pirotecnia puede generar lesiones, ataques de pánico, ansiedad y un fuerte estrés emocional, además de contaminación y sufrimiento animal.

Las líneas 147 y 103 se mantienen activas para denuncias, como una herramienta clave para garantizar el cumplimiento de la norma y fortalecer el cuidado colectivo.

Cuando el control también previene



En Zapala, una investigación por narcomenudeo permitió desbaratar un kiosco narco y retirar de circulación pirotecnia de alto poder explosivo, junto con drogas, armas y dinero. Morteros, cañas voladoras y petardos prohibidos fueron secuestrados antes de que llegaran a manos de particulares.

El operativo no solo golpeó al delito: evitó posibles accidentes graves en plena época festiva, reforzando la idea de que la seguridad también se construye sacando riesgos del circuito cotidiano.

Rutas cuidadas para llegar a destino



Las Fiestas movilizan a miles de familias por las rutas neuquinas. Por eso, la Dirección Provincial de Vialidad solicitó extremar la precaución, especialmente en rutas donde se ejecutan obras del Plan de Conectividad Vial.

Las rutas 7, 17, 6, 26, 23, 46, 62, 63, 60, 43 y 54 presentan desvíos, maquinaria y trabajos en ejecución. Durante los feriados, se mantiene una guardia mínima para asegurar señalización y transitabilidad, mientras que el número 2942 572138 está disponible para consultar el estado de las rutas en tiempo real.

La recomendación es clara: alcohol cero al volante, luces bajas encendidas y respeto de la cartelería, para que el viaje no se convierta en una urgencia.

Alimentos seguros en la mesa



Las Fiestas también se celebran alrededor de la mesa. En ese contexto, el Cippa intensificó controles en el Alto Neuquén, decomisando más de 300 chivos fuera de los circuitos habilitados, además de otros animales faenados de manera clandestina.

La carne sin trazabilidad ni cadena de frío no es un detalle: es un riesgo para la salud”. Elisa Muñoz, gerenta de Cippa.

Los operativos, realizados junto a Senasa, Policía y bromatologías municipales, buscan evitar intoxicaciones y enfermedades, recordando a la comunidad la importancia de comprar solo en comercios habilitados.

Turismo con cuidado y responsabilidad



En áreas naturales como el Salto del Agrio, los guardaparques reforzaron controles ante conductas que ponen en riesgo a visitantes y al ambiente. Más de 200 personas fueron encontradas fuera de los sectores habilitados, en una zona sin señal ni acceso rápido a emergencias.

Desde Turismo recordaron que disfrutar del paisaje también implica respetar normas, senderos y cartelería, para evitar accidentes y preservar un entorno natural sensible.