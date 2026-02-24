Nippon Car entra en cuenta regresiva para la presentación del Toyota Yaris Cross

La capital neuquina será escenario de uno de los lanzamientos más esperados del año para el mundo automotor. El próximo 26 de febrero, Nippon Car realizará la presentación oficial del nuevo Toyota Yaris Cross en un evento exclusivo que tendrá lugar en Mood Live (Ministro González 40).

El encuentro será una oportunidad ideal para conocer de cerca todas las características de un modelo que llega para marcar tendencia. La presentación se desarrollará en un formato pensado como experiencia, con música, show en vivo con artistas invitados y un momento especial de revelación del vehículo, eje central de la noche.

El Toyota Yaris Cross nace como una evolución natural del Yaris, uno de los vehículos más vendidos del país en 2025, y renueva ese legado con una impronta SUV que combina diseño contemporáneo, confort, tecnología y seguridad. Un modelo alineado con las nuevas preferencias del público, que prioriza la versatilidad, la confiabilidad y la adaptación a los desafíos de la movilidad urbana actual.

Con una estética moderna, el Yaris Cross busca atraer tanto a quienes se acercan por primera vez a Toyota como a aquellos usuarios que desean dar un paso más dentro del universo de la marca, sin resignar eficiencia ni comodidad.

Desde Nippon Car destacaron que este lanzamiento representará un nuevo hito para el concesionario en la región y reafirmará su compromiso con la innovación, la calidad y la cercanía con sus clientes.

Si estás interesado en conocer el modelo, descubrir sus características y vivir la experiencia de este lanzamiento, podés hacerlo llamando al teléfono 0810 333 5777, para coordinar una atención personalizada con un asesor de Nippon Car.