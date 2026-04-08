Comunidad junto al volcán: Caviahue y Copahue celebran sus primeros 40 años

Tradiciones y destrezas se lucen por estos días cerca del volcán Copahue, a menos de 400 kilómetros de Neuquén capital y casi al borde de la frontera con Chile. Con motivo de la 36° edición de la Fiesta del Piñón y en la previa de un nuevo aniversario local, ellas, las araucarias araucanas de los alrededores, se volvieron testigos silenciosas, mostrando en alto sus brazos abiertos, contemplativas, mientras decenas de jovencitos y jovencitas desfilaron a caballo con la bandera argentina como emblema, vestidos con sus mejores «pilchas»: boinas, corbatines y abrigos tejidos, al mejor estilo del interior.

En la zona que tiene en sus alrededores a grandes tejedoras en telar, como las pertenecientes a las comunidades originarias Millaín Currical, Kilapi y Huayquillán, las guardas en ponchos y chalecos «laboreados», dejan a la vista la identidad de los vecinos en su noble adaptación a un rincón único de la naturaleza, que hoy cumple 40 años de vida institucional y que muchas veces tiene un clima riguroso e implacable. A pesar de todo, es allí donde muchos apostaron por vivir y este miércoles celebrar un esperado festejo.

Como bien sabe el actual intendente local, Oscar Mansegosa, sus 1200 residentes estarán allí firmes, como siempre, como fue en la previa, con el “Cocina Caviahue”, la Expo Tunning y la obra teatral “Vía Crucis Viviente”, entre varias propuestas más. Tampoco faltaron el baile popular para compartir entre turistas y pobladores. Agradecido, sabe que esa es la forma en la que las familias viven el día a día, y por eso buscan mejorar los servicios, para acompañar ese empuje.

Foto: Gentileza Turismo.

Foto: Gentileza Municipio.

En un entorno en el que según Mansegosa reconoció, vive cada vez más gente joven, para su gestión, cada obra lograda desde las arcas municipales y el Gobierno provincial es un paso que aporta al crecimiento que esperan consolidar. La infraestructura para garantizar la calidad del agua potable y el saneamiento, la reparación y mejoramiento del acceso sobre la Ruta Provincial 26 y la reciente inauguración de las Escuelas 164 y la 92, la primera Escuela Infantil del lugar, tras el incendio ocurrido en junio de 2024, son claros ejemplos en ese sentido.

181 millones de pesos para remodelar todos los espacios verdes, 1200 millones de pesos para pavimentación y la documentación presentada para 20 nuevas viviendas son otros avances que alimentan la expectativa en el mediano plazo. Es por eso que desde el Ejecutivo local renovaron el compromiso con la comunidad, con los visitantes, las instituciones, la Provincia y el sector privado, que también hizo sus inversiones. “Por todos los que hemos elegido venir a vivir acá”, valoró el jefe comunal.

Mansegosa valoró el acompañamiento de los vecinos.

Caviahue: 40 años de trayectoria vivida

Según repasaron desde la Subsecretaría de Turismo, el 8 de Abril de 1986, el entonces gobernador de la provincia Don Felipe Sapag, decretó fundar el pueblo de Caviahue y años más tarde, se creó la comisión de fomento.

Ese mismo año, por acuerdo general de Ministros, el Gobierno de la Provincia del Neuquén, creó por decreto Nº 0950- Abril/86, la Comisión de Estudios para Planificar el Desarrollo de Copahue – Caviahue, con la misión específica de formar una propuesta de desarrollo tendiente a “encauzar, promover y regular las actividades de corto y mediano plazo”, definiendo los roles de ambos centros y su complementariedad funcional y económica.

La comisión estuvo integrada por la Dirección Provincial de Turismo, la Dirección Provincial de Termas, la Secretaría de Estado del COPADE y la Dirección de Desarrollo Urbano de la Subsecretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos.

Foto: Gentileza Turismo.

En este marco, la Dirección provincial de Turismo con la participación de la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Estado de COPADE, bajo la dirección del arquitecto Boullón, elaboraron el Plan de desarrollo turístico de Caviahue – Copahue, por medio del cual quedaron establecidos los lineamientos, roles, características y productos turísticos a desarrollar y potenciar en cada centro, de manera complementaria.

Luego de considerar las potencialidades y restricciones del área, se optó por limitar el desarrollo turístico de Copahue a su superficie ya urbanizada, la que no debería crecer más allá de su perímetro actual, mejorando en lo posible el aspecto estético del ambiente urbano y la calidad de los servicios de alojamiento, para considerarse en el mercado como estación termal de verano.

En cambio, agregaron, la función de Caviahue se definió por un lado, para absorber el crecimiento de la planta de alojamiento, cuando Copahue se saturara, y por el otro para incorporar a la oferta un nuevo centro turístico, concebido para responder a los requerimientos de la demanda y resuelto con criterio paisajístico, que puediera funcionar todo el año y mediante la explotación del recurso nieve durante el invierno.

Como parte del plan y a los fines de crear las condiciones necesarias para incrementar la población permanente, en 1989 el Instituto provincial de Vivienda y urbanismo (IPVU) acordó la construcción de 30 viviendas que fueron construidas a través del Banco Mundial, sentando las bases del Plan de Urbanización de la villa.

Cuando el estado provincial decidió planificar y desarrollar turísticamente la zona, las tierras eran de dominio nacional, por lo cual hacia 1990 y luego de definir los límites del Parque Provincial Copahue (28.300 has. dentro de las que se encuentran Caviahue – Copahue) se delimitaron las tierras destinadas al emplazamiento urbano.

A partir del proceso de mensura y urbanización, el municipio local es el encargado de la venta de terrenos ya sea para el desarrollo de proyectos hoteleros, gastronómicos, servicios, etc., ó viviendas de residencia permanente y segunda residencia. A causa del crecimiento poblacional, en Marzo de 1999, la Legislatura Provincial, declaró a Caviahue como Municipio de 3º categoría, con lo cual, acto seguido, se constituyó el municipio de Caviahue–Copahue.