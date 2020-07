Controles en Viedma: “Es una opinión”, dijo Pesatti sobre los reparos de Carreras

El intendente de Viedma, Pedro Pesatti, dijo desconocer las declaraciones que la gobernadora Arabela Carreras realizó en Bariloche donde señaló que los controles en la capital provincial eran “muy estrictos” y en algunos casos “molestos”, y que derivaron en el pedido de renuncia para dos funcionarios.

El jefe comunal lo tomó como “una opinión respetable" y explicó que “lo que buscamos siempre es la manera de perfeccionar el funcionamiento de la comunidad, en el marco de una tremenda crisis, como la que vive la provincia y el mundo” y reconoció que “hay cuestiones que hay que ir corrigiendo”.

Los funcionarios “todo el tiempo enfrentamos situaciones” dijo Pesatti y recordó que “hay personas que creen que los controles son un colador y otros que creen que son demasiados rígidos” por eso “muchas personas, en distintos ámbitos, expresan eso: para algunos es poco y para otros es mucho” y “hay que buscar un punto de equilibrio que sea lo más sano para compartir la vida en comunidad, sin otros conflictos más allá de los que genera la pandemia”.

Sobre la situación que terminó con el pedido de renuncia para la secretaria de Igualdad de Géneros, Mercedes Pietranera; y el subsecretario de Políticas Alimentarias, Germán Guaresti; Pesatti dijo que no hubo niguna comunicación con la gobernadora.

Recordó que “en el marco de esta emergencia hay declaraciones juradas que no se pueden fraguar, la fuerza del orden público junto con el personal sanitario, si le preguntan de donde vienen y dice de otro lado, está cometiendo una falta grave, sea o no funcionario”; en ese sentido agregó que “hay gente que trata de eludir los controles” y “queremos cuidar la posibilidad que nos da esta realidad de no tener circulación viral”.

En diálogo con FM VyP, Pesatti también se referió a la situación planteada la pasada semana, a partir de la resolución judicial que habilitó el traslado de personas privadas de su libertad hacia la Unidad Penal N°12 del Servicio Penitenciario Federal que funciona en Viedma.

El mandatario rechazó que la posterior presentación del municipio ante la Justicia Federal de la capital fuera discriminatoria, porque “el juez hubiera desestimado el habeas corpus. Todo lo contrario, que el juez haya estimado que era legítimo demuestra que el objetivo por lo que llevamos adelante esta acción estaba fundado”.

Señaló que “el movimiento de personas es un punto prioritario para evitar la propagación de la enfermedad, como lo resolvió el presidente Alberto Fernándnez desde un primer momento”.

Además de aquella resolución judicial tomada en Buenos Aires, Pesatti dijo que sobre el traslado de presos “teníamos información que llegaba desde otras vías, del personal penitenciario, de Salud” por eso “encendimos alguna alarma” y “descubrimos que en la resolución judicial de Buenos Aires hay un programa, que se llama Operativo Sur, de traslado de personas que están cumpliendo su condena a distintos establecimientos, entre ellos el nuestro” por la U12.

“Eso no se dio a conocer y nosotros lo conocimos una vez que se puso en marcha” por ejemplo “han traido gente de Senillosa, que es un lugar donde hay casos”, y aseguró que “el tema de los presos, para el municipio está cerrado” porque “se logró que el Servicio Penitenciario cumpla con un procedimiento muy estricto”, al tiempo que anticipó que “estamos dispuestos a colaborar con la unidad penal a través del doctor Héctor Ralli, que es nuestro asesor honorífico, sobre cualquier consulta en materia sanitaria que requieran” porque “lo que buscamos es que no se contagie la cárcel” que “es parte de nuestra comunidad”.