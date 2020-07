Carreras ratificó la destitución de funcionarios y lo atribuyó a una cuestión política

La gobernadora Arabela Carreras ratificó esta mañana el apartamiento de dos funcionarios que al ingresar a la Capital provincial omitieron informar que llegaban de Bariloche pero lamentó sus salidas por su “calidad humana y profesional”. Aseguró que esas destituciones es para “saldar una cuestión política, y no sanitaria”.

Los funcionarios son la secretaria de Igualdad de Géneros, Mercedes Pietranera y el subsecretario de Políticas Alimentarias, Gastón Guaresti. “No existió malicia, no hubo falsificación de la declaración jurada, pero no existió claridad”, afirmó esta mañana Carreras en una conferencia de prensa en Bariloche.

Según trascendió, Guaresti entregó a la mandataria su declaración donde se informa de su arribo de “Bariloche-Valcheta”. Igualmente, Carreras ratificó esos desplazamientos pero lo lamentó porque son “funcionarios excelentes, honestos, trabajadores y espero seguir contando” con ellos para alguna otra tarea futura.

Consideró que “hay una fuerte sensibilidad en Viedma” frente a “quienes provienen de otras localidades incluso con el mismo status sanitario”, pues no tiene casos y tiene “expectativa” de seguir así. “La provincia -agregó- pretende respetar el trabajo y el esfuerzo que cada localidad hace. En el caso de los funcionarios, tenemos que recorrer la provincia, pero respetamos sus protocolos y exigencias. Imagínense si yo me limitará a estar en Viedma para respetar la cuaretena viedmense, no podría estar en terreno con la emergencia climática de la Región Sur”. Insistió en su cumplimiento pero entendió que “son reglas estrictas, engorrosas, dificultan el trabajo y, a veces, resultan molestas, pero hay que respetarlas”.

Presos

Carreras también opinó del debate por el traslado de presos federales a Viedma, que originó un reclamo judicial del municipio. “No teníamos que llegaban presos aunque es habitual y se hizo en la pandemia. Pero, en ningún momento, se traslaba con covid que se atiende en instituciones de salud. Esa hipótesis estaba descartada y lo conversamos con el intendente (Pedro Pesatti) pero él igual lo planteó en la Justicia, que ratificó lo dicho por nosotros: los traslados se pueden producir y habrá testeos, es decir, el procedimiento habitual. La circulación, que es necesaria, está permitido y sigue siendo así”.