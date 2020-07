Me preocupa y avergüenza que en medio de esta tragedia que nos toca vivir haya entre el gobierno provincial rionegrino e instituciones de salud versiones contradictorias, cuando hoy más que nunca necesitamos coordinación y coherencia. Es evidente que una de las partes miente respecto de la cantidad de camas disponibles y, además, lo hace con alguna intencionalidad, lamentablemente. La realidad nos muestra que la situación es complicada y nadie puede negarlo. Somos conscientes de la cantidad de casos de covid-19 que a diario se suman en esta ciudad. No estoy en condiciones de aseverar cuál de las partes miente, pero a juzgar por las notas periodísticas el gobierno es el que despierta mayor sospecha, más aún si ante la discrepancia planteada no demuestra, in situ, la veracidad de sus dichos.

Es momento más que nunca de valorar el esfuerzo y la dedicación de toda la gente relacionada con la salud. Espero que el sumario a la médica de Terapia (coincidente con estos acontecimientos) no responda a una forma de intimidar y acallar las voces de los profesionales del hospital local, sería deplorable.

Por el bien de todos, y con el mayor de los respetos que se merece la señora gobernadora, humildemente pido su intervención, a los efectos de poner en su justo lugar -el que nunca debió alterarse- la sinceridad, la cordura y el respeto por el otro. Ayudemos entre todos a quienes con su vocación, sacrificio y profesionalismo ponen todo de su parte en bien de nuestra salud. No es hora de politiquería, de imposiciones ni amedrentamientos. Es momento de unión, criterio, coherencia, buena voluntad. Y quienes estén con intenciones imperativas y/o políticas, den un paso al costado y dejen actuar a quienes lo hagan con sana vocación de servicio.

Eduardo Jorge Pompei

DNI 5.315.311



Roca