Coronavirus: el abastecimiento de productos básicos está asegurado

La provisión de alimentos y productos de primera necesidad en los comercios no corre riesgo por ahora y la cadena de abastecimiento funciona sin sobresaltos, a pesar de los picos de demanda que causó la crisis del coronavirus.

La mayor afluencia se notó en los supermercados desde el fin de semana y obligó a reponer en forma continuada el stocks de lácteos, alimentos secos y otros productos, pero no hay faltantes que preocupen.

El presidente de la Cámara de Comercio local, Eduardo Caspani, dijo que ayer mantuvieron una reunión con representantes de la dirección de Comercio de la provincia y del gobierno municipal para evaluar el escenario.

“Lo más complicado es la provisión de lavandinas, alcoholes y alcohol en gel, porque la demanda superó lo previsible y volaron los stocks, pero se va a resolver con medidas de restricción en la cantidad de unidades por persona”, dijo Caspani.

El propietario de la cadena de supermercados Todo, Roberto Gilio, reconoció que no tienen alcohol por ahora y que el principal proveedor del país, la firma Porta, “tiene indicación de priorizar al sistema de salud”. Pero consideró que todo se normalizará con el correr de los días.

En alimentos, Caspani dijo que la conducta de los consumidores estuvo marcada por la ansiedad porque “hay sensación de que las medidas pueden ser más severas y la gente busca abastecerse por mucho tiempo, pero no hay faltantes de productos de primera necesidad”.

Refirió que “no va a haber más consumo, sino que la demanda extra de ahora será demanda que baje después, porque en algún momento van a a comprar menos”. Dijo que las fábricas tienen “quiebres de stocks importantes”, lo cual puede generar “cuellos de botella” para abastecer esos productos y en esos casos suelen privilegiar a Buenos Aires.

“Nuestra pelea es para que envíen lo que pedimos y no nos cuotifiquen -agregó- Si hay más anuncios restrictivos y la gente sale toda junta a comprar cinco veces más de lo habitual no vamos a poder dar respuesta. Pero por ahora no hemos notado desabastecimiento en ningún rubro”.