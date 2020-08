Coronavirus: cuestionan que el sistema sanitario no ganó tiempo con la cuarentena

El último informe del Centro de Estudios Patagonia da cuenta que en agosto se quintuplicaron la cantidad de casos de coronavirus en Río Negro. Menciona también que es la cuarta provincia con mayor número de casos en Terapia Intensiva, según datos aportados por el Ministerio de Salud de Nación.

“Un 68% de todos los contagios en la provincia ocurrieron en agosto: se pasó de 299 a 1.544 casos activos”, sintetizó la doctora en Ciencias Políticas, Celeste Ratto.

“Ante esta situación, agregó, empezó a complicarse el tema de las camas. Cuando se planteó desde el gobierno nacional la necesidad de relentizar los contagios y tener una cuarentena estricta, lo que se planteaba era ganar tiempo para fortalecer sistemas sanitarios”.

El informe da cuenta de que a nivel nacional, se aumentaron las camas disponibles de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) en un 37%; mientras que el sistema público de atención público y privado de Río Negro, “solo aumentó el 19%”, desde marzo a agosto.

“Desde fines de julio, hay un aumento pronunciado en casos en Río Negro y en Argentina en general. Lo que se ve es que en el tiempo que se ganó, no se sumaron tantos recursos y hoy están faltando camas”, planteó Ratto.

Puso como ejemplo a Bariloche, la ciudad con mayor cantidad de contagios de la provincia (casi 1.400) y mayor cantidad de casos activos (390). “¿Por qué Bariloche no colapsa en comparación con el Valle? Se incorporaron varios respiradores. Con el respirador, expandís la capacidad de terapia intensiva –pese a que eso no tiene correlato con la cantidad de recursos humanos-“, expresó.

Advirtió que “en el Vallle, no pasó lo mismo. En General Roca, había 7 respiradores y se envió 7 más al sistema público. Se duplicó pero no dejan de ser 7”.

Según el informe del Centro, “la situación de saturación en Río Negro comienza a cobrarse las primeras víctimas”. Menciona el caso de un hombre que murió de coronavirus “ante la falta de una cama de terapia intensiva. El paciente, de 70 años, no pudo ser atendido en el hospital de Allen por estar saturada la sala de cuidados intensivos, información confirmada por trabajadores del hospital”.

Ratto hizo hincapié en el planteo del gobierno provincial: “El sistema no está colapsado porque se puede derivar pacientes”. Planteó que “las condiciones de derivación no son las adecuadas. Implican el traslado a Viedma o a Bariloche de pacientes graves durante muchas horas. No sé si sea lo más recomendable”.