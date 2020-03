Coronavirus: ¿Qué sucede con la concentración de personas en los shoppings de Neuquén?

La Municipalidad de Neuquén decretó una serie de medidas para prevenir el coronavirus. Durante el plazo de 30 días no podrán realizarse eventos masivos que reúnan más de 200 personas y se limitará al 50 por ciento la capacidad de ocupación en los lugares cerrados donde se desarrollen eventos, festivales y espectáculos.

¿Qué sucede con los grandes centros comerciales y paseos de compras?

El artículo 6 del decreto municipal dice textualmente: "Restrínjase todo acto, reunión, acontecimiento o concurrencia de carácter eventual o habitual, comercial o no en lugares cerrados, a un máximo de 200 asistentes”, Sin embargo no especifica si las grandes superficies comerciales están incluidas en esta disposición.

En el shopping situado en el oeste de la ciudad sobre la ruta 22, se pudo observar esta tarde una extensa fila de personas esperando en el ingreso al local que vende elementos de hogar y construcción.

El comercio dispuso limitar la capacidad de personas en el interior, pero los clientes que aguardan su turno para poder ingresar, se concentraron en el pasillo del paseo de compras sin respetar las distancias recomendadas.

Una extensa fila esperando ingresar al shopping de la construcción. Foto: Yamil Regules

El concejal de Neuquén, Marcelo Bermúdez realizaba compras en ese lugar y comentó: “Observamos es que se ha hecho una cola de ingreso donde la gente está muy cerca unos de otros”.

Bermúdez agregó que “eso habría que ajustarlo, porque si queremos que la gente no esté aglomerada en un mismo lugar, el sentido de la cola me parece que no es el correcto”.

El paseo de compras del shopping en el oeste. Foto: Yamil Regules

Otra extensa fila también se formó en el en el otro extremo del centro comercial, sobre el ingreso al supermercado.

Otra cola de personas para ingresar del paseo de compras al supermercado. Foto: Yamil Regules

Fuentes del municipio expresaron que esta situación será tratada y discutida en la reunión del Comité de Crisis, donde podría salir una resolución al respecto.

En el shopping situado en la calle Doctor Ramón se tomaron medidas sanitarias, como garantizar la reposición de jabón y alcohol en gel y se ha reforzado las tareas de limpieza. En los patios de comidas se eliminaron mesas para evitar el amontonamiento de personas. Situación similar se dio en las plazas de estacionamiento.

En los complejos de cines se redujo la capacidad de ocupación de la sala en un cincuenta por ciento, y sólo se podrán adquirir butacas con ubicaciones intercaladas, dejando un espacio libre entre ellas.

El público pasea por el shopping situado en la Avenida del Trabajador.

La misma decisión tomó la cadena de cines que se encuentra en el Shopping situado sobre la Avenida del Trabajador. Sin embargo, esta tarde se registró cantidad de público en los pasillos del paseo de compras.