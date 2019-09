Corte de ruta en Loncopué: otra vez hay conflicto en Termas

El Ente provincial de Termas es, nuevamente, foco de conflicto. Esta vez los trabajadores cortaron la ruta en Loncopué en reclamo de que se cubran cargos pendientes antes de que comience la temporada. Según el dirigente de ATE, Luis Huenten, esta situación no solo afecta a los empleados sino también a quienes hacen uso de los servicios.

Huenten informó que esta mañana bloquearon el tránsito sobre la ruta 26 y que permanecerán en el lugar hasta alrededor de las 15. Además, aclaró que cada media hora liberan la circulación durante unos 15 minutos.

La principal crítica del dirigente fue hacia las autoridades, a quienes tildó de inoperantes por no resolver aspectos estipulados en el convenio colectivo de trabajo como la compra de ropa y la conformación de la comisión de asuntos laborales para cubrir cargos.

"Está por empezar la temporada y ya no hay plata, no se qué van a hacer", cuestionó Huenten. También se refirió a la situación de los trabajadores temporarios, quienes en la temporada pasada ya protagonizaron un extenso corte de ruta. Según el dirigente, no se les entregaron los planes prometidos ni se les garantiza la fuente laboral de este año.

El dirigente aclaró que si bien hace una semana que realizan quites de colaboración, hace más de ocho meses que mantienen los mismos reclamos sin respuesta, cuando la temporada debería comenzar el 1 de noviembre.

En Neuquén capital también se han realizado protestas fuera de la nueva sede, ubicada en el Paseo de la Costa. Por este traslado, el spa que se encontraba en la zona del Bajo fue cerrado al público desde marzo.