Corte total de la ruta 40 genera complicaciones en el ingreso a Bariloche

El corte total de la ruta 40 que encabeza el sindicato Uthgra Bariloche, a la altura del desvío a Ñirihuau y a metros del retén del barrio Las Chacras, ya genera extensas filas de autos, colectivos y camiones, del lado de Bariloche y Dina Huapi.

“Este corte es ante la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo de Nación. Los trabajadores cobraron 5.000 y 6.000 pesos de los ATP, en contra de lo que establece el decreto 332 acerca de que el estado abonará el 50% del salario neto pero nunca puede ser menor al salario mínimo, vital y móvil”, recalcó el abogado del sindicato, Pablo Guerrero quien agregó que la situación afecta a unos 2.800 trabajadores temporarios.

Consideró que “el estado está vulnerando los derechos de los trabajadores. Les están abonando una suma irrisoria a los trabajadores temporarios que no venían cobrando ninguna ayuda desde marzo”.

Los manifestantes también bloquearon las banquinas para que nadie pueda pasar. Foto: Alfredo Leiva

La negativa de los dirigentes sindicales para dejar circular a los vehículos en un primer momento generó malestar entre los conductores. Muchos solicitaron a los agentes policiales que permanecían en el sector “que negocien con los dirigentes sindicales”.

“Tengo que ir al médico”, indicó ofuscada una mujer. Otra joven recalcó que debía entrar a su trabajo a las 9.30 y estaba a 15 minutos de ese horario.

“Siento mucha bronca porque entiendo que deban reclamar pero estamos en una situación difícil para todos. Cortar el tránsito no es la solución”, cuestionó. Otro hombre que se bajó de su auto también cargó contra la protesta: “Lo de siempre: terminamos pagando los que no tenemos nada que ver. No sé qué pretenden teniéndonos a nosotros esperando”.

El corte de la ruta generó malestar en los conductores. Foto: Alfredo Leiva

En un momento, permitieron el paso de un móvil de la Brigada de Incendios Forestales y de una mujer que se dirigía al hospital Ramón Carrillo.

Respecto a la medida, Guerrero insistió: “No hemos tenido una respuesta satisfactoria: nos han dicho que el problema radica en el cálculo de base del que sacan los montos para los ATP. Hay que modificarlo. Pero el decreto es claro: el salario nunca puede ser inferior al mínimo, vital y móvil”.

Al consultarle sobre las protestas por el corte total, el abogado consideró: “Se han hecho los avisos pertinentes tanto a la sociedad como a la justicia. Además, no se está cometiendo ningún delito. El derecho a la protesta está protegido por la Constitución".