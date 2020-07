Covid-19: acusan a hackers de Rusia de intentar robar datos sobres las vacunas

Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá dijeron hoy que Rusia está tratando de robar información de los investigadores que buscan una vacuna contra el covid-19.



Los tres países denunciaron el jueves que el grupo de hackers APT29, conocido también como Cozy Bear y que se cree forma parte del servicio de inteligencia ruso, está atacando las instituciones de investigación académicas y farmacéuticas que tratan de crear una vacuna contra el coronavirus.



Funcionarios de inteligencia creen que los ataques persistentes no buscan interrumpir la investigación sino robar la propiedad intelectual.

El Centro Nacional de Ciberseguridad británico hizo el anuncio en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y Canadá.

No estaba claro si se había robado información, pero el Centro Nacional de Ciberseguridad dijo que no estaba comprometida la información confidencial de individuos.



Washington dice que Cozy Bear es uno de los dos grupos de hackeo vinculados con el gobierno ruso que penetraron en la red informática del Comité Nacional Demócrata y robaron correos electrónicos antes de la elección de 2016.

Al otro grupo se lo conoce como Fancy Bear.



Tampoco estaba claro si el presidente ruso Vladimir Putin estaba al tanto del hackeo, pero funcionarios de la inteligencia británica creen que esa información sería de alto valor.

Desde hace meses, las autoridades estadounidenses dirigen acusaciones similares a China.



El director del FBI, Chris Wray, dijo la semana pasada que “en este preciso instante China trata de atacar organizaciones de atención sanitaria, compañías farmacéuticas e instituciones académicas estadounidenses que realizan investigaciones esenciales sobre el covid-19”.



Horas más tarde el Kremlin negó cualquier intento de robar la investigación en curso sobre una vacuna contra el nuevo coronavirus, después de las acusaciones británicas en este sentido.

“No tenemos información sobre quién ha podido piratear empresas farmacéuticas o centros de investigación en Reino Unido”, dijo Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, citado por la agencia de prensa estatal Tass.



El miércoles Rusia anunció que había realizado los primeros ensayos clínicos en seres humanos de una vacuna contra el nuevo coronavirus, que serán completados a finales de julio.



Los ensayos, realizados por el ministerio de Defensa de Rusia y el centro de investigación en Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya, comenzaron a mediados de junio en un prestigioso hospital militar en Moscú, con un grupo de voluntarios compuesto, principalmente, por militares rusos, pero también por algunos civiles.